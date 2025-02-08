SON DAKİKA
Kocaeli’de sokakta terk edilmiş bebek bulundu haberi
Erdek’te trafik lambasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Tekirdağ’da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı haberi
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
Küçükçekmece’de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bahçelievler’de 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı haberi
Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Edirne’de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi haberi
Kocaeli’de sokakta terk edilmiş bebek bulundu haberi
Erdek’te trafik lambasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Tekirdağ’da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı haberi
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
Küçükçekmece’de 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bahçelievler’de 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı haberi
Sarıyer’de balıkçı teknesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Edirne’de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kocaeli’de sokakta terk edilmiş bebek bulundu haberi

Kocaeli’de sokakta terk edilmiş bebek bulundu haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta erkek bebek bulundu.Kozluk Mahallesi'ndeki bir sokakta terk edilmiş bebek olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 25 günlük olduğu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de sokakta terk edilmiş bebek bulundu haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta erkek bebek bulundu.

Kozluk Mahallesi'ndeki bir sokakta terk edilmiş bebek olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 25 günlük olduğu değerlendirilen bebek, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İlk muayenesinde 2,5 kilogram olduğu tespit edilen erkek bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

İlgili Haberler

Beşiktaş’ta istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 14:50

Beşiktaş’ta istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında haberi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kartal AİHL Meclis Simülasyonu programında konuştu: haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 14:45

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kartal AİHL Meclis Simülasyonu programında konuştu: haberi

Dicle Elektrik’ten “bir mahallenin elektriksiz bırakıldığı” iddiasına ilişkin açıklama: haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 14:21

Dicle Elektrik’ten “bir mahallenin elektriksiz bırakıldığı” iddiasına ilişkin açıklama: haberi

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 13:51

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor haberi

Edirne’deki sınır kapıları geçen ayı hareketli geçirdi haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 13:24

Edirne’deki sınır kapıları geçen ayı hareketli geçirdi haberi

Sarıyer’de plastik ham madde yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi haberi
Yerel
8 Şubat 2025, 12:38

Sarıyer’de plastik ham madde yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi haberi

Balıkesir’de aranan 7 şüpheli yakalandı haberi Balıkesir’de aranan 7 şüpheli yakalandı haberi Dijital çağa inat plakçılık ve kasetçiliği 53 yıldır sürdürüyor haberi Dijital çağa inat plakçılık ve kasetçiliği 53 yıldır sürdürüyor haberi