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Kocaeli’de sokakta terk edilmiş bebek bulundu haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta erkek bebek bulundu.Kozluk Mahallesi'ndeki bir sokakta terk edilmiş bebek olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 25 günlük olduğu...