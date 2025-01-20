SON DAKİKA
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak haberi
Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi
İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı haberi
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Sait Özdemir’e veda töreni haberi
Naturel Enerji, “Sürdürülebilir Okullar” projesiyle enerji verimliliğini destekliyor haberi
Akfen İnşaat’ın halka arzında talep toplama süreci tamamlandı haberi
Beylikdüzü’nde dere yolundan akan su denizi kirletiyor haberi
Galatasaray-Dinamo Kiev maçına doğru haberi
Çanakkaleli tasarımcı, çağdaş ve geleneksel sanatı ipliğin renkli dünyasıyla buluşturuyor haberi
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak haberi
Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi
İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı haberi
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Sait Özdemir’e veda töreni haberi
Naturel Enerji, “Sürdürülebilir Okullar” projesiyle enerji verimliliğini destekliyor haberi
Akfen İnşaat’ın halka arzında talep toplama süreci tamamlandı haberi
Beylikdüzü’nde dere yolundan akan su denizi kirletiyor haberi
Galatasaray-Dinamo Kiev maçına doğru haberi
Çanakkaleli tasarımcı, çağdaş ve geleneksel sanatı ipliğin renkli dünyasıyla buluşturuyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Küçükçekmece’de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) – Küçükçekmece'deki 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Atatürk Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde iş yeri olarak kullanılan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatıyı sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında binanın önünde bulunan bir araçta çatıdan düşen parçalar nedeniyle küçük çaplı hasar oluştu.

Öte yandan, binadaki yangın çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çatıda meydana gelen hasar dron ile görüntülendi.

İlgili Haberler

Tescilli “Cerrah kuru fasulyesi” ıslatmaya gerek kalmadan pişiyor haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 14:00

Tescilli “Cerrah kuru fasulyesi” ıslatmaya gerek kalmadan pişiyor haberi

Galatasaray Kulübü ile içecek markası Sultan arasında sponsorluk anlaşması imzalandı haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 13:52

Galatasaray Kulübü ile içecek markası Sultan arasında sponsorluk anlaşması imzalandı haberi

Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 13:48

Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu haberi

Kırklareli’nde Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 13:40

Kırklareli’nde Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi haberi

Bilecik Emniyet Müdürü Yılmaz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 13:20

Bilecik Emniyet Müdürü Yılmaz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Beta Enerji, milli motosikletçilere sponsor oldu haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 12:32

Beta Enerji, milli motosikletçilere sponsor oldu haberi

AK Parti İstanbul ilçe kongreleri tamamlandı haberi AK Parti İstanbul ilçe kongreleri tamamlandı haberi Decathlon, ünlü atlet Jimmy Gressier ile işbirliği yaptı haberi Decathlon, ünlü atlet Jimmy Gressier ile işbirliği yaptı haberi