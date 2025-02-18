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Küçükçekmece’de metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı haberi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beşiktaş’taki kaçak yapılar için harekete geçti haberi
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Küçükçekmece’de metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçitteki su baskını vatandaşlara zor anlar yaşattı.Cennet Mahallesi metrobüs durağına bağlanan alt geçitte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle su baskını yaşandı.Merdi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Küçükçekmece’de metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı haberi

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçitteki su baskını vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Cennet Mahallesi metrobüs durağına bağlanan alt geçitte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle su baskını yaşandı.

Merdivenlerin bulunduğu bölümde oluşan geniş su birikintisinden dolayı yolcular buradan geçmekte zorlandı.

Bazı yolcular çevreden buldukları tahta paletler yardımıyla ıslanmadan suyu aşmaya çalışırken, kimileri ise su birikintisinin içinden geçti.

Yolcular, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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