LASİD’den Ramazan Bayramı’nda yola çıkacaklara tavsiyeler haberi

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiklerinin çıkarılma zamanının geldiğini ancak sürücülerin gidecekleri yerin hava durumundaki ani değişiklikleri ve valiliklerin duyurularını takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kurt, Ramazan Bayramı tatili öncesinde yola çıkacaklara tavsiye ve uyarılarda bulundu.

Hayatın her alanında ve her anında önemli bir yer kaplayan lastiklerin güvenli bir trafik için önemine dikkati çeken Kurt, “Bir lastiğin yola temas ettiği alan avuç içi kadar bir alan. Bizi aracımızdayken yola bağlayan tek bağlantı noktası bu. Bizi yola ve hayata bağlayan lastiklere gözümüz gibi bakmalıyız. Doğru lastik kullanımı bu yüzden önemli. Uzun yola çıkacak sürücülerimize mutlaka ve ısrarla mevsimine uygun lastik kullanmalarını, lastik bakım ve kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibarıyla biteceğini anımsatan Kurt, yine de sürücülerin gidecekleri yerin hava durumundaki ani değişiklikleri ve valiliklerin duyurularını takip etmeleri gerektiğini aktardı.

“Doğru lastik” tanımının, mevsime, yola ve araca uygun lastik olduğunu kaydeden Kurt, “Mevsim geçişleri nedeniyle ve iklim krizine bağlı olarak hava durumunda ani değişiklikler olabiliyor. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla bitse de yönetmelik bu sürenin uzatılması veya erkene çekilmesi yetkisini Valiliklere bırakmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Kurt, kış lastiğini çıkarıp mevsime uygun lastiğe geçmek için bu duyuruların önemli olduğunu vurguladı.

Isınan havada kış lastiği kullanılmasının yakıt tüketimini artıracağının altını çizen Kurt, “Sıcak havada kış lastiği kullanılmaya devam edilirse lastikler daha hızlı aşınır, çabuk yıpranır. Uzun yola çıkmadan bu lastikler çıkarılmalı ve yerine mevsime uygun lastik takılmalı.” tavsiyesinde bulundu.

Lastiklerin bakım ve kontrolünün bir uzman tarafından yapılması gerektiğini belirten Kurt, şunları kaydetti:

“Seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerinizin gözden geçirilmesini sağlayın. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Bir uzman tarafından araç üreticisinin önerdiği kriterlere göre hava basıncı kontrolü yapılmalı. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün.

Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın. Bu bakım ve kontroller yakıt tasarrufu da sağlayarak uzun yolda aracınıza ve size daha güvenli daha ekonomik ve daha konforlu bir sürüş sunacaktır. Ayrıca bu bakım ve kontroller düzensiz aşınmayı da önleyerek lastiğinizin ömrünü uzatır.”