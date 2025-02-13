Limak İnşaat’ın “Diamond of Skopje” projesinde tapu ve daire teslimleri başladı haberi

Limak İnşaat, inşa ettiği karma kullanım konseptli “Diamond of Skopje” projesinde tapu ve daire teslimlerinin başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Üsküp'ün tarihi kent merkezinde yer alan projede, alışveriş merkezi ve otel kısmının açılmasının ardından konut bloklarında tapu ve daire teslimleri hız kazandı.

Otel, rezidans, ofis ve alışveriş merkezinin yer aldığı 325 bin metrekare brüt alana sahip karma kullanım konseptli proje kapsamında ev sahipleri, konutlarına hemen taşınabiliyor veya kiraya vererek döviz getirisi elde edebiliyor.

20 katlı 4 bloktan oluşan projede, 796 konut ve 10 bin metrekare ofis alanı bulunuyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi farklı konut seçeneklerinin yer aldığı projede fiyatlar, 130 bin avrodan başlıyor ve 10 yıla kadar vadeli ödeme seçeneği bulunuyor.

Tarihi taş köprü ve Büyük İskender heykelinin bulunduğu meydana 5 dakikalık yürüme mesafesinde konumlanan “Diamond of Skopje”de mesken sahipleri, Üsküp'ün tarihi dokusunu ve Vodno Dağı'nı panoramik şekilde seyredebiliyor.

– İstanbul'a 1,5 saatlik ulaşım imkanı

Proje, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne giriş süreci nedeniyle yatırım değerini arttırıyor. Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan gibi ülkelerin Avrupa Birliğine girişiyle yaşanan konut değerindeki artış grafiği, yakın gelecekte “Diamond of Skopje” projesi için de potansiyel olabileceğini gösteriyor.

Projede yer alan konutlardan bir asansör uzaklığında, seçkin markaların yer aldığı alışveriş merkezine ve yeme içme alanlarıyla Üsküp'ün yeni sosyalleşme merkezilerinden Gurme Sokağı'na ulaşmak, mümkün oluyor. Şehrin tarihi dokusuyla bütünleşen proje, İstanbul'a 1,5 saatte ulaşım imkanı sağlıyor.