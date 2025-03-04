L’Oreal Türkiye’den 50+ Tekno Kadın Guru Programı haberi

L'Oreal Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, “L'Oreal Türkiye 50+ Tekno Kadın Guru Programı”yla, 50 yaş ve üstü kadınların deneyimini yapay zekayla zenginleşiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, L'Oreal Türkiye, kapsayıcılık yaklaşımıyla 50 ve üzeri yaş grubunu da odağına alıyor.

Şirket, programla, 1200 kadına dijital becerilerini geliştirme, yapay zeka uygulamalarını kullanma ve çalışma hayatlarında etkin roller üstlenmelerini destekleyecek ücretsiz çevrim içi eğitim programı sunuyor.

Programda kadınlar, iş ve özel hayatlarında kullanabilecekleri yapay zeka uygulamalarından, işlerini sosyal medyada görünür kılabilecek etkili içerik üretme stratejilerine, finansal okuryazarlıktan, teknolojiyi hayatlarına katarken dijital dünyada nasıl güvende olabileceklerine kadar çok farklı başlıklarda eğitimler alacak.

Kadınların bilim ve teknoloji alanlarında güçlenmesini destekleyen SistersLab-Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği ile hayata geçirilen ve 4 ay sürecek programa Türkiye'den 50 yaş ve üzeri kadınlar çevrim içi katılabilecek.

Program, yaş alan kadın iş gücünün teknolojik gelişmelere uyum sağlamasını ve iş hayatına katılımlarını güçlendirmeyi hedeflerken, şirket de kadınların yapay zeka ve dijital içerik üretim eğitimlerini üstlenerek “Tekno-Güzellik” yaklaşımıyla programa destek olacak.

Kırsal ve afet bölgelerinde yaşayan kadınların başvurularının önceliklendirileceği programda, kadınların teknolojiye uyum sağlayarak işten kopmamaları ve daha güçlü bir gelecek inşa etmeleri hedefleniyor.

Kooperatiflerde, kamuda ve özel sektörde çalışan kadınların yanı sıra ev içinde gelir getirici faaliyetlerde bulunan kadınlara da yol gösterici olmayı amaçlayan program sonunda, katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanacak.

Şirket, güzelliği sorumlu, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir hale getirmek için çalışıyor. Kapsayıcı bakış açısıyla, 50 yaş üstü kadınların iş hayatında güçlenmeleri ve dijitalleşmeyle kendi yollarını çizmeleri için destek sağlıyor.

– “Yaş alan kadınların teknolojiyle güçlenmesini destekliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen kadınların her yaşta parlayan gücüne ve ışığına inandıklarını belirterek, toplumsal düzeyde güçlenmelerine katkı sağlayacak süreçte, kapsayıcı bakış açılarıyla kadınlara destek sağlayacak birbirinden farklı program ve projelere imza attıklarını aktardı.

Tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketi olarak, sektörde teknoloji ve inovasyonun yaygınlaşmasını destekleyecek adımlar atıklarını kaydeden Gökçen, “Yaş alan kadınların teknolojiyle güçlenmesini ve dijitalleşmenin sunduğu fırsatlara erişmelerini destekliyoruz. Teknoloji, artık yalnızca genç kuşaklara hitap eden bir alan değil, aksine her yaşta öğrenmenin ve üretmenin kapılarını aralayan bir olgu.” ifadelerini kullandı.

Gökçen, teknoloji ve STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında kadın temsilinin hala yetersiz olduğuna dikkati çekerek, “Kadınların bu alanlardaki görünürlüğünü artırmak, yalnızca bir fırsat meselesi değil, aynı zamanda cinsiyet eşitliği için verdiğimiz mücadelenin de bir parçası. Bu program, yalnızca dijital beceriler kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda teknoloji dünyasında kadınların özellikle de yaş alan kadınların daha görünür olmasına katkı sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların her yaşta üretmeye, öğrenmeye ve ilham vermeye devam ettiğine işaret eden Gökçen, “Biz de L'Oreal Türkiye olarak, 50+ Tekno Kadın Guru Programımız ile 50 yaş ve üzeri kadınların teknolojiyi benimseyerek hayatlarında daha güçlü bir yer edinmeleri ve kendi yollarını çizmeleri için buradayız. Kadınların teknoloji alanında daha görünür olması, yalnızca bugünlerini değil, yarınlarını da şekillendirecek. Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınları kapsayan bu projeyle, onların her yaşta özellikle de yarım asırlık potansiyellerini keşfederek geleceği inşa etmeleri için teknolojiyle yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” şeklinde görüş belirtti.