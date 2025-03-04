Mahalleliyi kuyrukta buluşturan lezzet: Ramazan pidesi haberi

ÖZGÜN TİRAN – Ramazan sofralarının vazgeçilmezi “ramazan pidesi” kokusuyla ve lezzetiyle mahalle sakinlerini fırınların önünde oluşan kuyrukta buluşturuyor.

Pide ustaları, sıcak pideleri hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

Öğle vakti unu kazanlara dolduran ustalar pide yapımı için yaklaşık bir saat hamuru yoğuruyor.

Hamuru bir süre dinlenmeye bırakan ustalar, ardından pide yapımı için gramajına göre hazırladıkları hamurları, isteğe bağlı olarak üzerine susam ve yumurtalı olarak hazırlıyor.

Daha sonra odun ateşiyle fırını yakan ustalar, hazırlanan pideleri iftara yakın pişiriyor.

Taş fırından çıkan pidenin kokusunu duyan mahalle sakinleri, iftar vaktine yakın fırınların önündeki kuyrukta yerlerini alıyor.

Buram buram kokan sıcak pidesini alan vatandaşlar, evlerinin yoluna koyuluyor.

– Uzun kuyruklar, pide ustalarını mutlu ediyor

Pide ustası Özcan Taşçı, AA muhabirine yaklaşık 44 yıldır fırında çalıştığını söyledi.

Ramazan ayında yoğun bir pide mesaisi sürdürdüklerini ifade eden Taşçı, ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirtti.

Pidenin lezzetini ramazan ayından aldığına inandığını dile getiren Taşçı, yorgunluğunu pide sırasında bekleyen insanları gördüğünde unuttuğunu vurguladı.

Taşçı, insanların fırından memnun ayrıldığını gördüğünden çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Pide ustası Mehmet Coşkun ise pide hamurunun yaklaşık 1 saat kazanda yoğurulduğunu belirtti.

Coşkun, sabah başladıkları mesailerinin gece saatlerine kadar devam ettiğini bildirdi.

Pidenin lezzetini ramazan ayından ve buğdaydan aldığını aktaran Coşkun, pidenin yapımının 3 saat sürdüğünü kaydetti.

– “Onun kokusu bizi çocukluğumuza götürüyor”

Pide sırasında bekleyen Fethi Yılmaz da pide kokusunu aldığında çocukluğunun aklına geldiğini ifade etti.

Ramazan ayında pide kuyruğunda beklemenin insana ayrı bir haz verdiğini dile getiren Yılmaz, “Anılarımızı depreştirmek, biraz vakit geçsin ve sıcak sıcak pide yiyelim diye geldik. Pidenin kokusu bizi çocukluğumuza götürüyor. Çocukluğumuzda mutlu günlerimiz olduğu için herkes çocukluğunu arar.” dedi.

Her akşam pide sırasında beklediğini ifade eden Yılmaz, sıra beklerken mahalle sakinleriyle tanışıp, hoş sohbetler de yaptıklarını sözlerine ekledi.

Serkan Kara ise herkesin ramazanını tebrik ederek pide kuyruğunda beklemekten keyif aldığını dile getirdi.