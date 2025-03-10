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Maltepe’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı haberi
İstanbul’da kaçak tütün ürünleri operasyonunda 53 kişi yakalandı haberi
Sakarya’da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin baba ve oğlu adliyede haberi
Çorlu’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi haberi
Yalova’da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Erdek’te ev yangını hasara yol açtı haberi
Gelibolu’da okçuluk şampiyonası yapıldı haberi
Çanakkale’de 13 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul’da iftar programında konuştu: haberi
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Maltepe’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Şubat'ta Gülsuyu Mahallesi'nde B.Y'nin (20) ölümüne ilişkin inceleme başlattı.B.Y'n...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Maltepe’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı haberi

Maltepe'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Şubat'ta Gülsuyu Mahallesi'nde B.Y'nin (20) ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

B.Y'nin arkadaşı B.K. polise verdiği ifadede, araçla gezdikten sonra kendisinin ekmek almak için bir fırına girdiğini, buradan çıktığında iş yeri önünde bekleyen kişilerle “yan bakma” tartışması yaşadıklarını, karşı gruptaki B.U'nun kendisine silah çıkarıp doldur-boşalt yaptığını söyledi.

Tartışmanın ardından arkadaşlarıyla arabayla fırının önünden ayrıldıklarını belirten B.K. tartıştıkları kişilerin de bir araçla kendilerini takip ettiklerini ve seyir haldeyken ateş ettiklerini, B.Y'nin bu sırada yaralandığını anlattı.

Polis, şüphelilerin kullandığı aracı Sultanbeyli'de terk edilmiş halde buldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinden yapılan tespitler doğrultusunda zanlıların kaçmasına yardım ve yataklık eden Y.K. (21) ve T.M.Ç. (21) yakalandı.

“Suçluyu kayırma” suçundan adliyeye sevk edilen Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.M.Ç. tutuklandı.

Şüpheli B.B.G. ise olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile Pendik'te yakalandı. 6 suç kaydı olduğu belirlenen B.B.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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