SON DAKİKA
Maltepe’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı haberi
Üsküdar’da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı haberi
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Trump’ın Gazze planını protesto haberi
İBB Başkanı İmamoğlu, Başakşehir’de Hızır Lokması Paylaşımı’na katıldı haberi
Şişli’de, ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına protesto haberi
Edirne’de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı haberi
Sakarya’da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru yakalandı haberi
Tekirdağ’da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi
Yalova’da yere düşürülen parayı aldığı belirlenen şüpheli yakalandı haberi
Maltepe’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı haberi
Üsküdar’da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı haberi
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Trump’ın Gazze planını protesto haberi
İBB Başkanı İmamoğlu, Başakşehir’de Hızır Lokması Paylaşımı’na katıldı haberi
Şişli’de, ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına protesto haberi
Edirne’de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı haberi
Sakarya’da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru yakalandı haberi
Tekirdağ’da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi
Yalova’da yere düşürülen parayı aldığı belirlenen şüpheli yakalandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Maltepe’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı haberi

Maltepe’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Maltepe’de meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.D-100 kara yolu Gülsuyu Kavşağı, Kartal istikametine seyir halindeki Nurhak K. idaresindeki 41 ABK 711 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakim...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Maltepe’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı haberi

Maltepe’de meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

D-100 kara yolu Gülsuyu Kavşağı, Kartal istikametine seyir halindeki Nurhak K. idaresindeki 41 ABK 711 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil kaldırıldı.

İlgili Haberler

Sakarya’da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı daha tutuklandı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 19:34

Sakarya’da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı daha tutuklandı haberi

Kocaeli’de “Karfest 2025” başladı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 18:50

Kocaeli’de “Karfest 2025” başladı haberi

TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler uluslararası öğrencilerle bir araya geldi haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 17:44

TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler uluslararası öğrencilerle bir araya geldi haberi

Kağıthane’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 17:34

Kağıthane’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi

KEFEK ve BM, kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine güçlü katılımını hedefliyor haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 17:21

KEFEK ve BM, kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine güçlü katılımını hedefliyor haberi

Tekirdağ’da Kavak Deresi’nin rengi değişti haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 17:14

Tekirdağ’da Kavak Deresi’nin rengi değişti haberi

Edirne’de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi Edirne’de ciplerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı haberi Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı haberi