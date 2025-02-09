Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla geçen yıl 280 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi haberi

FIRAT ÇAKIR – Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla başta ABD, Fas, Yunanistan, Venezuela, Türkmenistan ve Cezayir olmak üzere birçok ülkye 280 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı ile Martaş Marmaraereğlisi Liman Tesisleri AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü, geçen yıl hizmet vermeye başladı.

Müdürlükte ihracat ve ithalat yapan işletmelerin gümrük iş ve işlemleri gerçekleştiriliyor.

Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünce geçen yıl 840 gelen ve 837 giden gemide işlemler yapıldı.

İşlemler kapsamında, ABD, Fas, Yunanistan, Venezuela, Türkmenistan ve Cezayir'e en çok inşaat demiri, un ve kimyasal madde ihraç edildi.

Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla geçen yıl 280 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

MARTAŞ Liman AŞ Genel Müdürü Orhan Çebi, AA muhabirine, Türkiye'nin en önemli ihracat ve ithalat merkezlerinden birinin Tekirdağ olduğunu söyledi.

Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğünün hizmet vermesiyle iş ve işlemlerin hızlandığını dile getiren Çebi, ihracat ve ithalat yapan işletmelerin zaman ve maliyet anlamında büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Çebi, Martaş Marmaraereğlisi Limanı'nda geçen yıl ekim ayından itibaren haftada iki gün Fransa ve İtalya'ya Ro-Ro seferleri başlattıklarını kaydederek, “Trakya ve İstanbul'da faaliyet gösteren dış ticaret ile lojistik firmalarının yoğun talebi üzerine maliyetleri düşürmek, İstanbul-Tekirdağ kara yolu trafiğini rahatlatmak, hudut kapılarındaki beklemeleri engellemek için uluslararası Ro-Ro seferlerimizi başlattık.” diye konuştu.

Çevre kirliliğin azaltılmasına önemli katkıda bulunduklarını anlatan Çebi, deniz yolu taşımacılığıyla egzoz ve zararlı gazların yayılımının azaltıldığını bildirdi.

– “Limanımız, İstanbul ve Trakya'nın odak noktasında”

Tekirdağ'ın Avrupa ve dünyaya açılan önemli bir liman kenti olduğunu aktaran Çebi, “Limanımız, İstanbul ve Trakya'nın odak noktasında. Ro-Ro seferleriyle paydaşlarımızın maliyetlerini düşürerek, uluslararası rekabeti güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu durum, ülke ekonomimizin cari açığının kapanmasına katkıda bulunacak.” dedi.

MARTAŞ Liman AŞ Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Hayati Şahin de iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinin firmalar tarafından olumlu karşılandığını söyledi.