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Koçtaş Ankamall mağazasını yeniledi haberi
Ümraniye’de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda yangın çıktı haberi
MDTistanbul, yenilenmiş içeriğiyle “Dans Adrenalin”i sahneledi haberi
Tersane bakımına götürülen tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçirildi haberi
Balıkesir’de yöresel ürünler köylü pazarı kuruluyor haberi
Balıkesir’de kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi’ndeki törenle başladı haberi
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MDTistanbul, yenilenmiş içeriğiyle “Dans Adrenalin”i sahneledi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTistanbul), yenilenmiş içeriğiyle "Dans Adrenalin"i sanatseverlerle buluşturdu.İDOB'dan yapılan açıklamaya göre gösteri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nd...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
MDTistanbul, yenilenmiş içeriğiyle “Dans Adrenalin”i sahneledi haberi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Modern Dans Topluluğu (MDTistanbul), yenilenmiş içeriğiyle “Dans Adrenalin”i sanatseverlerle buluşturdu.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre gösteri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda sahnelendi.

Yunan koreograf Andonis Foniadakis'in daha önce MDTistanbul için hazırladığı “Dalgalar” eserinin eklendiği gösteride, Alper Marangoz'un koreografisi ile “Koz”, Dong Kyu Kim'in koreografisi ile “Seni Görüyorum” ve İhsan Rüstem'in koreografisi ile “Anikka” eserleri yer aldı.

Önceki sezonda “Seni Görüyorum” eseri için işbirliği yapılan Yargıcı markası, bu sezon da “Dalgalar” eserinin sahnelenmesine destek vererek, her iki eserin kostümlerinin yeniden tasarlanmasını ve üretilmesini sağladı.

Eserlerin müzik tasarımına Jiho Jang, Onur Seçki, Gökçe Özücoşkun, ışık tasarımına Taner Aydın, Burhan Yücel, dekor tasarımına Olcay Engin Kaymaz, kostüm tasarımına ise Olcay Engin Kaymaz, MDTistanbul & Yargıcı ile Sitare Okutan imza attı.

Dans Adrenalin, 17-21-25-28 Mart'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde ve 19 Mart'ta AKM Tiyatro Salonu'nda yeniden sahnelenecek.

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