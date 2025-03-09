Medipol’un “Geleneksel Medya Mensupları Sahur Buluşması” gerçekleştirildi haberi

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubunca düzenlenen Geleneksel Medya Mensupları Sahur Buluşması'nın 16'ncısı, Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Medipol Üniversitesi'ndeki buluşmaya, gazete, radyo, televizyon ve dijital mecralardan isimlerin yanı sıra influencerler katıldı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı'nın da katıldığı sahur programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Yiğitbaşı, bir ve birlik olmanın çok önemli olduğuna işaret ederek, bireyin arkasındaki en büyük gücün toplum olduğunu ifade etti.

Yiğitbaşı, “Sizler çok kıymetli bir mesleği icra ediyorsunuz. Medya sektörü, toplumun hayrına hizmet eden en önemli alanlardan biridir. Her biriniz kaleminizle, sesinizle büyük işler başarıyor, topluma yön veriyorsunuz. Bizler de eğitim ve sağlık sektörlerinde toplumumuza faydalı olmak için çalışıyoruz. Bugün, bu hayırlı ayın böylesine anlamlı bir gecesinde, topluma değer katan farklı meslek gruplarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.