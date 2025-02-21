SON DAKİKA
İstanbul Boğazı’ndaki deniz çayırlarında müsilaja rastlanmadı haberi
Bursa ve Yalova’da kar yağışı etkili oluyor haberi
Medipol Sağlık Grubu, trafik kazasında yüzünde tahribat oluşan hastayı tedavi ediyor haberi
Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak’ta kar yağışı etkili oluyor haberi
8. SUGİAD En İyiler Ödülleri, sahiplerini buldu haberi
İBB Başkanı İmamoğlu, kar ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı: haberi
Edirne’de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı haberi
Sakarya İHH, ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak haberi
Çınarcık’ta itfaiye öğrenci yurtlarında eğitim verdi haberi
Edirne’de bugüne sadece minaresinin yarısı ulaşan tarihi camide restorasyon sürüyor haberi
İstanbul Boğazı’ndaki deniz çayırlarında müsilaja rastlanmadı haberi
Bursa ve Yalova’da kar yağışı etkili oluyor haberi
Medipol Sağlık Grubu, trafik kazasında yüzünde tahribat oluşan hastayı tedavi ediyor haberi
Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak’ta kar yağışı etkili oluyor haberi
8. SUGİAD En İyiler Ödülleri, sahiplerini buldu haberi
İBB Başkanı İmamoğlu, kar ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı: haberi
Edirne’de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı haberi
Sakarya İHH, ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak haberi
Çınarcık’ta itfaiye öğrenci yurtlarında eğitim verdi haberi
Edirne’de bugüne sadece minaresinin yarısı ulaşan tarihi camide restorasyon sürüyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Milli takıma seçilen Kırklarelili genç tekvandocuların hayali olimpiyatlar haberi

Milli takıma seçilen Kırklarelili genç tekvandocuların hayali olimpiyatlar haberi

- Irmak Karaca: "Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılıp olimpiyatlarda mücadele etmek istiyorum. Tekvando benim hayatımın bir parçası" - Beren Ada Gelgeç: "Genç yaşta milli takıma seçildim ve süreçten çok mutluyum, heyecanlıyım, gurur duyuyorum"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Milli takıma seçilen Kırklarelili genç tekvandocuların hayali olimpiyatlar haberi

UFUK ERTOP – Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak milli takıma seçilen Kırklarelili Irmak Karaca ve Beren Ada Gelgeç, uluslararası şampiyonalarda zirveyi hedefliyor.

Kırklarelili 16 yaşındaki Irmak Karaca, 8 yaşında başladığı tekvandoda yurt içi ve dışında katıldığı şampiyonalarda kürsüye çıktı. 14 yaşındaki Beren Ada Gelgeç de 7 yılda Avrupa'da ve Türkiye'de madalyalar kazandı.

Karaca, son katıldığı Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasında ikinci olarak kürsüye çıktı. Gelgeç de gençler kategorisinde üçüncü olarak kürsüye çıkarak en küçük yaşta derece alan sporcu unvanına sahip oldu.

Karaca ve Gelgeç, tekvandoda olimpiyatlara katılıp kürsüye çıkmayı hedefliyor.

– “Tekvando benim hayatımın bir parçası”

Karaca, AA muhabirine, spor hayatına 4 yaşında jimnastik ile başlayıp 8 yaşında tekvandoya geçiş yaptığını söyledi.

Tekvandoda ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok madalyalar kazandığını ifade eden Karaca, milli takıma seçilerek emeğinin karşılığını aldığını belirtti.

Hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Karaca, “Bunca emeğin karşılığını alabildiğim için mutluyum. Bu yıl yapılan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ikinci oldum ve milli takıma seçildim. Bundan sonraki müsabakalara milli takım adına katılacağım ve kürsüde yer almak istiyorum.” dedi.

Milli takımda yer aldığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu anlatan Karaca, şunları kaydetti:

“Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılıp olimpiyatlarda mücadele etmek istiyorum. Tekvando benim hayatımın bir parçası. Bu sporu çok eğlenerek yapıyorum. Benim için bir yaşam tarzı oldu. Hedefim çok büyük. Yarışmalara katılmak, buralarda güzel dereceler elde etmek ve bayrağımı dalgalandırmak istiyorum.”

– “Çok erken yaşta milli takıma seçildim”

Gelgeç ise ilk kez katıldığı Gençler Türkiye Şampiyonasında zorlu maçları kazanarak en küçük sporcu olarak Türkiye üçüncüsü olduğunu belirtti.

Tekvandoda önünde uzun bir yol olduğunu ifade eden Gelgeç, “Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Önümde çok uzun bir yol olduğunun farkındaydım. Genç yaşta milli takıma seçildim ve süreçten çok mutluyum, heyecanlıyım, gurur duyuyorum. Olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum.” diye konuştu.

Antrenör Gökhan Yeşil de milli takıma seçilen Karaca ve Gelgeç ile gurur duyduğunu belirtti.

Tekvando branşında Kırklareli'nden 19 sporcuyu milli takıma gönderdiklerini dile getiren Yeşil, Kırklareli'nin adını uluslararası arenada duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.

Karaca
Milli Takıma
Spor
Tekvando
Türkiye

İlgili Haberler

Antarktika Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nda çalışmalar başladı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 11:36

Antarktika Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nda çalışmalar başladı haberi

İlker Püren’le düşme hattından kurtulan Sakaryaspor, play-off hesapları yapıyor haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 11:34

İlker Püren’le düşme hattından kurtulan Sakaryaspor, play-off hesapları yapıyor haberi

Edirne’de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 11:30

Edirne’de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi haberi

Tekirdağ’da asayiş haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 09:30

Tekirdağ’da asayiş haberi

Tekirdağ Valisi Soytürk’e ziyaret haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 09:15

Tekirdağ Valisi Soytürk’e ziyaret haberi

Zeytinburnu’nda akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 07:50

Zeytinburnu’nda akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa’da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu haberi Bursa’da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu haberi İstanbul Taksim’de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı haberi İstanbul Taksim’de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı haberi