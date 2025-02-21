Milli takıma seçilen Kırklarelili genç tekvandocuların hayali olimpiyatlar haberi

UFUK ERTOP – Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak milli takıma seçilen Kırklarelili Irmak Karaca ve Beren Ada Gelgeç, uluslararası şampiyonalarda zirveyi hedefliyor.

Kırklarelili 16 yaşındaki Irmak Karaca, 8 yaşında başladığı tekvandoda yurt içi ve dışında katıldığı şampiyonalarda kürsüye çıktı. 14 yaşındaki Beren Ada Gelgeç de 7 yılda Avrupa'da ve Türkiye'de madalyalar kazandı.

Karaca, son katıldığı Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasında ikinci olarak kürsüye çıktı. Gelgeç de gençler kategorisinde üçüncü olarak kürsüye çıkarak en küçük yaşta derece alan sporcu unvanına sahip oldu.

Karaca ve Gelgeç, tekvandoda olimpiyatlara katılıp kürsüye çıkmayı hedefliyor.

– “Tekvando benim hayatımın bir parçası”

Karaca, AA muhabirine, spor hayatına 4 yaşında jimnastik ile başlayıp 8 yaşında tekvandoya geçiş yaptığını söyledi.

Tekvandoda ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok madalyalar kazandığını ifade eden Karaca, milli takıma seçilerek emeğinin karşılığını aldığını belirtti.

Hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Karaca, “Bunca emeğin karşılığını alabildiğim için mutluyum. Bu yıl yapılan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ikinci oldum ve milli takıma seçildim. Bundan sonraki müsabakalara milli takım adına katılacağım ve kürsüde yer almak istiyorum.” dedi.

Milli takımda yer aldığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu anlatan Karaca, şunları kaydetti:

“Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılıp olimpiyatlarda mücadele etmek istiyorum. Tekvando benim hayatımın bir parçası. Bu sporu çok eğlenerek yapıyorum. Benim için bir yaşam tarzı oldu. Hedefim çok büyük. Yarışmalara katılmak, buralarda güzel dereceler elde etmek ve bayrağımı dalgalandırmak istiyorum.”

– “Çok erken yaşta milli takıma seçildim”

Gelgeç ise ilk kez katıldığı Gençler Türkiye Şampiyonasında zorlu maçları kazanarak en küçük sporcu olarak Türkiye üçüncüsü olduğunu belirtti.

Tekvandoda önünde uzun bir yol olduğunu ifade eden Gelgeç, “Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. Önümde çok uzun bir yol olduğunun farkındaydım. Genç yaşta milli takıma seçildim ve süreçten çok mutluyum, heyecanlıyım, gurur duyuyorum. Olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum.” diye konuştu.

Antrenör Gökhan Yeşil de milli takıma seçilen Karaca ve Gelgeç ile gurur duyduğunu belirtti.

Tekvando branşında Kırklareli'nden 19 sporcuyu milli takıma gönderdiklerini dile getiren Yeşil, Kırklareli'nin adını uluslararası arenada duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.