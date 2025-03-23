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Tekirdağ Valisi Soytürk, sağlık personeliyle iftar yaptı haberi
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi
Bursa Ticaret Borsası’nın sahur programına kent protokolü katıldı haberi
Kırklareli’nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi haberi
MHP Edirne İl Başkanlığı iftar programı düzenledi haberi
Üniversiteliler unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetlerini yeniden sofralara sundu haberi
Kırklareli’nde taşıt alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı haberi
Çanakkale’de annesi ölen tayı, inek emziriyor haberi
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Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası’nda şehitlere saygı için buluştu haberi

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Yarımadası'nda motosiklet tutkunları tarafından Çanakkale şehitlerine saygı sürüşü gerçekleştirildi.Türkiye Motosiklet Federasyonuna bağlı motosiklet derneklerinin katılımlarıyla düzenlenen etkinlikte yurdun dört bir yanından...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Motosiklet tutkunları Gelibolu Yarımadası’nda şehitlere saygı için buluştu haberi

Gelibolu Yarımadası'nda motosiklet tutkunları tarafından Çanakkale şehitlerine saygı sürüşü gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonuna bağlı motosiklet derneklerinin katılımlarıyla düzenlenen etkinlikte yurdun dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin motosikletli kortej oluşturdu.

Eceabat İskelesi'nden başlayan yarımada turuna Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek de eşlik etti.

Etkinlikte polis ekipleri motosikletlere “Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır” logolu çıkartmaları yapıştırdı. Koruyucu ekipmanlar, kaskların takılması ve trafik kurallarına uyulması hatırlatıldı.

Eceabat'tan hareket eden motosikletliler, bölgedeki şehitlik ve anıtları gezip, Şehitler Abidesi'nde turu noktalayacak.

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