Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, TurkZone Visionery CEO Talks’a konuk oldu haberi

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Londra'da düzenlenen TurkZone Visionery CEO Talks etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Regent's University London'da gerçekleştirilen etkinlikte Timur, Berfu Güven'in moderatörlüğünde iş dünyasındaki kariyer yolculuğundan toplumsal sorumluluk anlayışına kadar geniş bir perspektifte değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmasına yer verilen Timur, büyük hayallerin toplumsal sorumluluk ve özgür düşünceyle gerçekleşebileceğini vurguladı.

Timur, girişimciliğe bakışından liderlik anlayışına, inovasyondan spor dünyası ve topluma geri verme kültürüne dair pek çok konuda gençlerle paylaşımda bulundu.

Açıklamada söyleşideki görüşlerine yer verilen Timur, iş hayatına atılma sürecini ve Nef'in kuruluş hikayesini anlatırken, en başından beri sadece ticari başarı değil, topluma dokunan projeler üretme hedefiyle hareket ettiğini vurguladı.

Timur, Nef markasını kurarken de kendi toplumsal değerlerine bağlı kaldığını ifade etti.

Nef isminin “nefes” kelimesinden geldiğini ve bu kavramın iş modeline de yansıdığını ifade eden Timur, “Aldığımız her şeyi geri vermemiz gerektiği felsefesini iş modeline de yansıtıyoruz. İnsan sadece kendisi için çalışırsa sınırlı kalır. Ama kendinden daha büyük bir amaç için çalışırsa potansiyelini en üst seviyeye çıkarır.” ifadelerini kullandı.

Timur, Nef’in bugüne kadar 74 projeye imza attığını belirterek, sadece konut değil, ofis ve yurt projeleriyle de sektöre farklı bir vizyon kazandırdıklarını söyledi.

– Uluslararası yatırımlar ve konut erişimi

Modüler ve katlanabilir yaşam alanları geliştirdiklerini aktaran Timur, Nef'in küresel bir marka olma hedefi doğrultusunda Almanya, Avusturya, ABD, Dubai gibi ülkelerde faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Timur, Türkiye'de konut fiyatları ve faizlerin yükselmesi nedeniyle erişimin zorlaştığını dile getirerek, “Almanya, Avusturya, ABD (New York ve Miami), Dubai gibi birçok ülkede aktifiz ve özellikle Avrupa pazarında güçlü bir büyüme kaydettik. Türkiye'de ise konut fiyatları ve faizlerin yükselmesi nedeniyle insanların konuta erişimi zorlaştı. Kademeli ev sahibi olma modeli geliştirdik ve insanların daha erişilebilir koşullarda ev sahibi olabilmesi için yeni çözümler sunduk.” açıklamalarında bulundu.

Elazığ Depremi ile başlayan afet çalışmalarının zamanla Afet Platformu'na dönüştüğünü hatırlatan Timur, şunları kaydetti:

“Deprem, sel, yangın gibi afetlerde hızlı yardım ulaştırmak için sistematik bir yapı kurduk. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliğiyle geniş çaplı yardım operasyonları düzenledik. Yardım çalışmalarında en büyük motivasyonumuz insanlara doğrudan dokunabilmek. Toplumsal bir şey yaptığınızda bunun karşılığını beklemeyin. Eğer gerçekten insanların iyiliği için yapıyorsanız, sonuçlar zaten sizi tatmin eder.”

Timur, Galatasaray'da basketbol şubesini yönettiği dönemde ön plana çıkmadan başarıya ulaşmayı hedeflediğini aktararak, takımı öne çıkarmak için 'sessiz liderlik' anlayışıyla hareket ettiğini belirtti.

Futbolun dünyadaki en güçlü iletişim araçlarından biri olduğunu vurgulayan Timur, “Bu gücü toplumsal fayda yaratmak için kullanmanın önemine inanıyorum. Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda büyük bir çarpan etkisi var. İnsanlara doğru mesajlar vermek için harika bir araç.” ifadelerini kullandı.

Timur, gençlere yönelik tavsiyelerinde büyük hayaller kurmaktan korkmamalarını ancak bu hayallerin mutlaka bir toplumsal amaca hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İş dünyasında gerçekten başarılı olmanın yolunun, sadece para kazanmaktan değil, topluma değer katmaktan geçtiğini hatırlatan Timur, “Para bir araçtır, ama değer odaklı olursanız işiniz sürdürülebilir olur. Başarı geçicidir, değer ise kalıcıdır. Büyük hayaller kurarsanız, çevrenizdekiler sizi caydırmaya çalışır. 'Olmaz, yapılamaz, çok büyük düşünüyorsun' derler. Oysa büyük işler başaranlar, bu seslere kulak asmayanlardır. Bunun için de özgür düşünmek ve risk almaktan korkmamak gerekir.” açıklamalarında bulundu.