OECD’nin İstanbul’daki faaliyetlerine devam etmesi için protokol imzalandı haberi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam etmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol imzalandı.

OECD Yükselen Pazarlar Forumu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann'ın katılımıyla Odakule'de devam ediyor.

Etkinliğin açılış konuşmalarının ardından OECD'nin İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam etmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Bakan Bolat, OECD'nin İstanbul'daki merkezinin 2021 yılında kurulduğunu ve bölgesel merkez olarak İstanbul'un seçildiğini anımsatarak, bu işbirliğinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bolat, OECD ile Ticaret Bakanlığı arasındaki yakın ilişkilerden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“OECD'nin İstanbul'daki bu merkezi 2021'den itibaren bölge ülkelerine yönelik olarak başta iklim değişikliği ve ekonomik ilişkiler olmak üzere ticaret ve lojistik zincirlerinin devamı, ülkelerin korumacılığa karşı işbirliği ve dayanışma içine girmesi, küresel değer zincirlerinin devamının sağlanması gibi dünya ekonomisini ve dünya ticaretini ilgilendiren birçok alanda başarıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu minvalde OECD'nin İstanbul merkezi OECD ile Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika gibi bölgeler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeler ile dünya ekonomisi arasında bir köprü rolü görmektedir. Bu merkezi OECD'nin dünyanın farklı bölgelerindeki ekonomilerle diyaloğun geliştirilmesi ve OECD'nin çalışmalarından gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin de istifade etmesi açısından son derece faydalı buluyoruz ve katkıları değerli buluyoruz.”

– “Bu merkezin OECD'nin çalışmalarına katkı vermesini diliyorum”

Bakan Bolat, Türkiye'nin 1947'de kurulan OECD'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığını anımsatarak, bu kurumun çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve bu minvalde 2021'den itibaren İstanbul'da OECD'nin bölgesel merkezine ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Genel Sekreter Cormann ile Türkiye'nin OECD'nin İstanbul merkezine desteğinin sürdürülmesine yönelik daha önce hayata geçirilen mutabakat zaptının yenilenmesi için protokol imzalayacaklarını dile getiren Bolat, “Bu vesileyle İstanbul merkezinin OECD'nin çalışmalarının gelecek yıllarda daha da gelişmesini ve küresel iş birliklerine katkı sağlamasını diliyorum.” diye konuştu.

– “Anlaşma, Türkiye'nin bölgesel işbirliğini yeniden teyit ediyor”

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann da protokol sayesinde OECD İstanbul Merkezi'nin tesis edilmesine ilişkin sürenin 2029 yılına kadar uzatıldığını belirterek, “Bu anlaşma, OECD ve Türkiye'nin bölgesel işbirliğini ve daha güçlü bağlantısallığını ekonomik potansiyele sahip bölgelerde teşvik etme konusundaki taahhüdünü yeniden teyit ediyor.” dedi.

Konuşmaların ardından OECD'nin İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam etmesi konusunda imzalanan mutabakat zaptının yenilenmesi için hazırlanan protokol, Ticaret Bakanı Bolat ile OECD Genel Sekreteri Cormann tarafından imzalandı.