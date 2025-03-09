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ÖNDER’in Öncü Spor Kulübü, imam hatipli şampiyon sporcuları iftarda buluşturdu haberi
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ÖNDER’in Öncü Spor Kulübü, imam hatipli şampiyon sporcuları iftarda buluşturdu haberi

İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı faaliyet gösteren Öncü Spor Kulübü, Türkiye genelinde farklı branşlarında derece alarak şampiyon olan imam hatipli genç sporcuları iftar sofrasında bir araya getirdi.Dernekten yapılan açıklamaya göre, ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
ÖNDER’in Öncü Spor Kulübü, imam hatipli şampiyon sporcuları iftarda buluşturdu haberi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı faaliyet gösteren Öncü Spor Kulübü, Türkiye genelinde farklı branşlarında derece alarak şampiyon olan imam hatipli genç sporcuları iftar sofrasında bir araya getirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Öncü Spor Kulübünce Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen geleneksel iftar programına, sporcular ile aileleri, kulüp yöneticileri ve imam hatip liselerinde eğitim alan öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye'nin en büyük, köklü ve asil ailesinin bir parçası olan imam hatipli sporcularla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, devre arasında namazını kılan, gol sevincini secde ederek kutlayan, başarısını Allah'a dayandıran ve başarılı olmak için disiplinli bir şekilde gayret gösteren sporculara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İmam hatipli mühendislerin, doktorların, hukukçuların ve eğitimcilerin olduğunu, ancak nitelikli sporcuların eksik kaldığını dile getiren Ceylan, bu dönemde Öncü Spor Kulübünün çalışmaları ve spor proje okullarıyla nitelikli sporcu gençlerin yetiştiğini kaydetti.

Ceylan, “Sizlerle birlikte ülkemizin bayrağı yukarılarda dalgalanacak. Alnı secde eden, imanlı gençler yarışmalarda birinciliği göğüsleyecek. Sizlerin adlarını tarihe altın harflerle yazacağız. Bizler ÖNDER, Öncü Spor ve imam hatip camiası olarak her daim yanınızdayız.” ifadelerini kullandı.

Öncü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara ise hem sporcu sayıları hem de branşlarıyla Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden biri olduklarını belirterek, gençlerin her alanda olduğu gibi sporda da en önde yer almasını teşvik ettiklerini, gelecekte de yeni sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini anlattı.

Programda Türkiye genelinde çeşitli branşlardaki yarışmalarda dereceye giren imam hatipli genç sporculara ödülleri takdim edildi.

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