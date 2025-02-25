Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı haberi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.

Osmaneli Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonda özellikle öğrencilerin kullandığı güzergahlarda çorba ikram noktaları oluşturuldu.

Belediye Başkanı Bekir Torun, çorbaların hem öğrencilerin yüzünü güldürdüğünü hem de içini ısıttığını belirterek, şunları kaydetti:

“Okullarına yetişmek için koşuşturan öğrencilerimize sıcak çorba ikram ediyoruz. Yaptığımız etkinliklerle gençlerimizin derslerine daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacındayız. Öğrencilerimizin rahat ve sağlıklı bir biçimde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz.”