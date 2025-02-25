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Tekirdağ’da velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor haberi
18. İstanbul Bienali “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla 20 Eylül’de başlayacak haberi
Giyim sanayicilerinden “üretim gücü” vurgusu haberi
Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana özel hazırlandı haberi
Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı haberi
Çanakkale’de su zirvesinin tanıtım toplantısı yapıldı haberi
Sultanbeyli’de çocukların isteği üzerine sokaktaki karları temizlemeyen belediye personeli ödüllendirildi haberi
9. İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Haftası haberi
Sakarya’da kar nedeniyle orman yolunda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı haberi
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Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.Osmaneli Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonda özellikle öğrencilerin kullandığı güzergahlarda çorba ikram noktaları oluşturuldu.Belediye Başkanı Bekir Torun, ç...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı haberi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.

Osmaneli Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonda özellikle öğrencilerin kullandığı güzergahlarda çorba ikram noktaları oluşturuldu.

Belediye Başkanı Bekir Torun, çorbaların hem öğrencilerin yüzünü güldürdüğünü hem de içini ısıttığını belirterek, şunları kaydetti:

“Okullarına yetişmek için koşuşturan öğrencilerimize sıcak çorba ikram ediyoruz. Yaptığımız etkinliklerle gençlerimizin derslerine daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacındayız. Öğrencilerimizin rahat ve sağlıklı bir biçimde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz.”

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