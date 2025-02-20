SON DAKİKA
GÜNCELLEME 2 – Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangın söndürüldü haberi
Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu’nda tören düzenlendi haberi
Garanti BBVA, CDP’nin iklim değişikliği ve su güvenliği programlarında A notunu aldı haberi
Tekirdağ’da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı haberi
Edirne’de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Kocaeli’de karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı haberi
Tekirdağ’da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
GÜNCELLEME – Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Nakliyeciler Suriye’ye sefer sayısının geçen yıla göre ikiye katlanmasını bekliyor haberi
GÜNCELLEME 2 – Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangın söndürüldü haberi
Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu’nda tören düzenlendi haberi
Garanti BBVA, CDP’nin iklim değişikliği ve su güvenliği programlarında A notunu aldı haberi
Tekirdağ’da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı haberi
Edirne’de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Kocaeli’de karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı haberi
Tekirdağ’da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
GÜNCELLEME – Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Nakliyeciler Suriye’ye sefer sayısının geçen yıla göre ikiye katlanmasını bekliyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu’nda tören düzenlendi haberi

Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu’nda tören düzenlendi haberi

BURSA (AA) - Akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi."Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı "Seyyar Tayyar" karakteriyle televi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu’nda tören düzenlendi haberi

Akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

“Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı “Seyyar Tayyar” karakteriyle televizyon izleyicisinin gönlünde yer edinen Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi'ne getirildi.

Buradaki törende oyuncunun çocukları Emin, Uğur ve Zübeyde Gümüşkaya taziyeleri kabul etti.

Törende konuşan yapımcı ve yönetmen Birol Güven, Gümüşkaya ile yollarının 2010 yılında kesiştiğini söyledi.

Gümüşkaya'nın, kendisine sinema ve dizilerde hep kötü karakterleri canlandırmaktan yakındığını belirten Güven, şöyle konuştu:

“'Ben artık kötü roller oynamak istemiyorum' demişti. O yüzden Çocuklar Duymasın dizisinde 'Seyyar Tayyar' karakterini çok sevmişti. Çünkü kendi eğlenceli tarafını göstermek istiyordu. Senaryoya da çok yardım ediyordu. Bizi gerçekten çok güldürüyordu Emin abi. Hepimizin başı sağ olsun. Emin abimizin mekanı cennet olsun.”

Oyuncu Ertuğrul Akkök ise 1996-2002 yıllarında Emin Gümüşkaya'nın öğrencilerinden olduğunu hatırlattı.

Oyunculuk mesleğine dair Gümüşkaya'dan çok şey öğrendiğini vurgulayan Akkök, şunları kaydetti:

“Emin Hoca prova esnasında ciddi bir insandı ki, şu anda heyecanlandığım gibi provalarda ayaklarımız titrer, o prova böyle güzel bir şekilde geçsin de bitsin diye tüm çabamızla bir şeyler öğrenmeye çalışarak geçirdik. Her programdaki ciddiyetin sonunda da bir şekilde espri patlatır ve o hepimizin bildiği meşhur gülüşüyle provayı sonlandırırdı. Hepimiz de bir şekilde rahat ederdik. Şu anda İstanbul'da bazı yerlerde tiyatro dersleri vermekteyim. Profesyonel olarak da bu mesleği yapıyorsam eğer kendisi sayesindedir. Ruhu şad olsun.”

Törene, Gümüşkaya'nın ailesi ve yakınları ile Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, oyuncu arkadaşları katıldı.

Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, öğle vakti Emir Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Bursa
Emin
Gümüşkaya
Tiyatro

İlgili Haberler

Pendik’te ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 11:00

Pendik’te ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi

112 yıllık tarihi org, Jacob Benda yorumuyla tekrar sahneye çıktı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 10:54

112 yıllık tarihi org, Jacob Benda yorumuyla tekrar sahneye çıktı haberi

İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 10:54

İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi

Tekirdağ’da 840 bin makaron ele geçirildi haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 10:40

Tekirdağ’da 840 bin makaron ele geçirildi haberi

Edirne ve Tekirdağ’da 14 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 10:34

Edirne ve Tekirdağ’da 14 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı haberi
Yerel
20 Şubat 2025, 10:34

Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı haberi

Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy’de ziyaretlerde bulundu haberi Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy’de ziyaretlerde bulundu haberi Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi