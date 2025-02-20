Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu’nda tören düzenlendi haberi

Akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

“Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı “Seyyar Tayyar” karakteriyle televizyon izleyicisinin gönlünde yer edinen Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi'ne getirildi.

Buradaki törende oyuncunun çocukları Emin, Uğur ve Zübeyde Gümüşkaya taziyeleri kabul etti.

Törende konuşan yapımcı ve yönetmen Birol Güven, Gümüşkaya ile yollarının 2010 yılında kesiştiğini söyledi.

Gümüşkaya'nın, kendisine sinema ve dizilerde hep kötü karakterleri canlandırmaktan yakındığını belirten Güven, şöyle konuştu:

“'Ben artık kötü roller oynamak istemiyorum' demişti. O yüzden Çocuklar Duymasın dizisinde 'Seyyar Tayyar' karakterini çok sevmişti. Çünkü kendi eğlenceli tarafını göstermek istiyordu. Senaryoya da çok yardım ediyordu. Bizi gerçekten çok güldürüyordu Emin abi. Hepimizin başı sağ olsun. Emin abimizin mekanı cennet olsun.”

Oyuncu Ertuğrul Akkök ise 1996-2002 yıllarında Emin Gümüşkaya'nın öğrencilerinden olduğunu hatırlattı.

Oyunculuk mesleğine dair Gümüşkaya'dan çok şey öğrendiğini vurgulayan Akkök, şunları kaydetti:

“Emin Hoca prova esnasında ciddi bir insandı ki, şu anda heyecanlandığım gibi provalarda ayaklarımız titrer, o prova böyle güzel bir şekilde geçsin de bitsin diye tüm çabamızla bir şeyler öğrenmeye çalışarak geçirdik. Her programdaki ciddiyetin sonunda da bir şekilde espri patlatır ve o hepimizin bildiği meşhur gülüşüyle provayı sonlandırırdı. Hepimiz de bir şekilde rahat ederdik. Şu anda İstanbul'da bazı yerlerde tiyatro dersleri vermekteyim. Profesyonel olarak da bu mesleği yapıyorsam eğer kendisi sayesindedir. Ruhu şad olsun.”

Törene, Gümüşkaya'nın ailesi ve yakınları ile Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, oyuncu arkadaşları katıldı.

Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, öğle vakti Emir Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.