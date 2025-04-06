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Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri tamamlandı.Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 27 spor kulübünden 368 sporcu katıldı.Kadın ve erkek kategorileri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi haberi

Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri tamamlandı.

Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 27 spor kulübünden 368 sporcu katıldı.

Kadın ve erkek kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda, farklı yaş gruplarındaki sporcular; su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde mücadele etti.

Şampiyonanın son gününde kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Genel Koordinatörü İrfan Kara, törende yaptığı konuşmada, şampiyonanın farklı yaş gruplarında çekişmeli mücadelelere sahne olduğunu söyledi.

Sporcuların başarılı performanslar ortaya koyduğunu belirten Kara, “Sporcularımız kırdıkları yeni Türkiye rekorlarıyla bu yılki uluslararası madalya hedeflerimiz için daha güçlü bir milli takım kadrosu oluşturacağız. Federasyon başkanımız Kadir Sağlam'ın rekor ve madalya sahipleri sporcularımızı gönülden kutladığını, katılımları için tüm spor kulüplerine teşekkürlerini içeren mesajını da sizlerle paylaşmak istiyorum.” diye konuştu.

TSSF İl Temsilcisi Özkan Arsu da Edirne'de ulusal ve uluslararası şampiyonaların devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından sporculara madalya, kulüplere ise kupaları takdim edildi.

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