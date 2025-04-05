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Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda 4 Türkiye rekoru kırıldı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 4 Türkiye rekoru kırıldı.Olimpik yüzme havuzunda 27 spor kulübünden 392 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonaya, üçüncü gün yarışlarıy...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda 4 Türkiye rekoru kırıldı haberi

Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 4 Türkiye rekoru kırıldı.

Olimpik yüzme havuzunda 27 spor kulübünden 392 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonaya, üçüncü gün yarışlarıyla devam dildi.

Şampiyonada büyük erkekler kategorisinde Kaan Efe Kaya, 100 metre çift palette 43.79 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Kadınlar 200 metre tüplü kategorisi 14-15 yaş grubunda İpek Çolak 1.57.39'luk derecesiyle, 16-17 yaş grubunda da Ece Ayca Karabulut 1.34.32'lik derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.

Büyük erkekler 4×50 metre bayrak yarışında ise Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübünden Derin Atman, Ege Kerem Yamanoğlu, Muhammed Ali Şahin ve Yekta Can Saltık, 1.07.67'lik dereceleriyle rekor kırma başarısı gösterdi.

Şampiyona yarın sona erecek.

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