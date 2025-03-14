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Pamukova Kaymakamı Temurci ile Belediye Başkanı Akın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı haberi
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CHP Genel Başkanı Özel, Kocaeli’de cenaze törenine katıldı haberi
İstanbul’da sağlık çalışanları eylem yaptı haberi
Sancaktepe’de Koru Park açıldı haberi
Kızılay’dan Karamürsel’de her gün 300 kişiye iftar haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic’i kabul etti haberi
TSK Mehmetçik Vakfı, İstanbul’da mevlit okuttu haberi
İSU, Karamürsel’de 263 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı haberi
Maltepe Üniversitesi’nde 14 Mart Dünya Matematik Günü kutlandı haberi
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Pamukova Kaymakamı Temurci ile Belediye Başkanı Akın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı haberi

SAKARYA (AA) - Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci ve Belediye Başkanı Fatih Akın, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.Kaymakam Temurci, ilk olarak İlçe Sağlık Müdürü Merve Nida Şahin'i ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı'n...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pamukova Kaymakamı Temurci ile Belediye Başkanı Akın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı haberi

Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci ve Belediye Başkanı Fatih Akın, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

Kaymakam Temurci, ilk olarak İlçe Sağlık Müdürü Merve Nida Şahin'i ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, çiçek takdim etti.

Ardından Şahin ile sağlık kuruluşlarını ziyaret eden Temurci, doktorlar ve sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlayarak istek ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Akın da Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanı olan eşi Dilek Akın ile İlçe Sağlık Müdürü Şahin'e gül verdi.

İlçedeki sağlık kuruluşlarını da ziyaret eden Akın, sağlık çalışanlarına gül takdim ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Akın, “İlçemizde büyük özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Fedakarlıkları ve insan sağlığına verdikleri emek için kendilerine gönülden teşekkür ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.” ifadesini kullandı.

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