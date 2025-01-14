Pasifik Eurasia’nın odağında Orta Koridor’da demir yolu nakliyatını büyütmek var

İSTANBUL (AA) – Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Pasifik Eurasia'nın odağında, Çin-Avrupa arasında uzanan Orta Koridor'da lojistik kapasitesini artırarak Türkiye'yi bölgesel bir “lojistik merkeze” dönüştürmenin olduğunu belirtti.

Pasifik Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, “geleceğin sektörleri” olarak öngördükleri lojistik ve teknoloji sektörlerine 2018'den itibaren yatırım yaptıklarını aktardı.

2023'te Pasifik Holding'in kuruluşundan sonra inşaat, gayrimenkul, lojistik, teknoloji, enerji ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin holding çatısı altında toplandığını anımsatan Erdoğan, 2024'ün bu yatırımların sonuçlarının alındığı bir yıl olduğunu vurguladı.

Erdoğan, holdingin enerji, gayrimenkul, lojistik ve teknoloji gibi çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiği yatırımlara dikkati çekerek, 2025'te halka arz için hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

Halka arzın, büyüme stratejilerini hızlandırmak için önemli bir adım olduğunu aktaran Erdoğan, “Pasifik Holdingin öz kaynakları 30 Eylül 2024 itibarıyla 23,4 milyar liraya ulaşarak sağlam bir finansal temel oluşturdu. 2025 yılı da holdingin halka arz yılı olacak ve bu süreç, stratejik yatırımlarımızı artırmamıza olanak tanıyacak.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 2019'dan bu yana uluslararası anlaşmalara ve taşımalara imza attıklarına dikkati çekerek, “Pasifik Eurasia olarak, Çin'den Avrupa'ya uzanan 'demir ipek yolu' olarak da adlandırılan Orta Koridor üzerinde ülkemizin lojistik merkez olarak konumlanmasını amaçlayan bir anlayışla Bakü-Tiflis-Kars (BTK) hattı başta olmak üzere yeni taşıma koridorlarının gelişimini sağlayacak pek çok önemli adım attık.” açıklamasında bulundu.

Geçen yıl BTK hattında yapılan iyileştirmeler ve kapasite artırım çalışmalarının tamamlanmasının sonuç verdiğini anımsatan Erdoğan, söz konusu hattın Çin'den Avrupa'ya Türkiye üzerinden uzanan Orta Koridor'un en önemli parçası olduğunu kaydetti.

Erdoğan, kuzeydeki Rusya-Ukrayna savaşı ve güneydeki deniz yollarındaki gerginliklerin Orta Koridor'un önemini artırdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“BTK hattındaki modernizasyon çalışmaları sonrasında 1 milyon ton olan yıllık kapasite 5 milyon tona yükseldi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde buradan taşınan yükün artması kaçınılmazdır. Pasifik Eurasia'nın odağında Orta Koridor'da demir yolu taşımacılığını büyütmek var. Buradaki potansiyele inanarak çıktığımız bu yolda yaşanan süreçler ne kadar doğru bir alana yatırım yaptığımızı bize net olarak gösterdi. Kurulduğumuz ilk günden beri bu coğrafyada yaptığımız girişimler ve yükün merkezi konumunda olan Çin'de yapılan işbirliklerimizin de etkisiyle bu güzergahtaki iş hacmimizin giderek artacağına hep birlikte şahit olacağız.”

Doğu ülkelerinden gelen yüklerin Avrupa'ya kesintisiz taşınması için işbirliği sözleşmelerine imza attıklarını aktaran Erdoğan, geçen yıl uluslararası taşımacılık yapan demir yolu tren işletmeciliği şirketi Pasifik Eurasia DTİ AŞ'yi kurduklarını ve Avrupa yönünde kendi lokomotif ve vagonlarıyla taşıma yapmaya başladıklarını hatırlattı.

– 2025 için hedef liman ve terminal yatırımları

Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda demir yolu taşımacılığının payını artırmaya yönelik hedefler doğrultusunda, liman ve yük terminali yatırımlarının gündemde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu kapsamda potansiyel içeren ve demiryolu taşımacılığında iş hacmimizin artmasını destekleyecek konumlarda liman ve yük terminalleri yatırımlarını da gündemimize aldık. Tüm bu yatırımlar ve gelişmeler kapsamında 2025 için odağımız katlanarak büyümek. Bunu da çevre dostu bir model ile gerçekleştirmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi lojistik sektöründe karbon ayak izini azaltmak için demir yolu taşımacılığı çok önemli. Bu çevre dostu modeli yaygınlaştırmak da öncelikli hedeflerimizden biri. Bu vizyonla Ocak 2024'te Yeşil Lojistik Belgesi aldık ve operasyonlarımızın çevreye olan etkisini en aza indirerek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçladık.”

Erdoğan, Pasifik Holding bünyesinde bulunan enerji şirketlerinde yenilenebilir enerjiye odaklandıklarını kayderek, depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının Türkiye'de Mardin ve Edirne'de, Avrupa'da ise Romanya'da hayata geçeceğinin bilgisini paylaştı.

– “2025'te Pasifik Holdingi de halka açmaya hazırlanıyoruz”

Pasifik çatısı altında 55 şirket bulunduğunu ve 2 bin 500'den fazla kişiye istihdam sağladıklarını belirten Erdoğan, daha kurumsal bir yapıya ulaşma hedefiyle holdingleşme kararı aldıklarını, bu adım sayesinde şirketler arası sinerjinin güçlendirilerek işbirliği ve kaynak paylaşımının artırıldığını, yönetim süreçlerinin kolaylaştırıldığını ve finansal kapasitenin yanı sıra marka ile imaj gücünün birbirini destekleyecek şekilde geliştirildiğini vurguladı.

Erdoğan, “Şimdi yeni bir sürece giriyoruz. 40 yıllık geçmişe sahip ilk halka açık şirketimiz Orçay, Next Level markalı projeleriyle bulunduğu bölgeye ilkleri getiren Pasifik GYO, Türkiye'nin tek uluslararası demir yolu lojistiği şirketi Pasifik Eurasia, yerli ve milli teknolojiyle Türkiye'nin ilk ve tek insansız helikopterini üreten Pasifik Teknoloji olmak üzere dört şirketimiz Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Halka açılma vizyonunu geleceğe bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz için 2025'te Pasifik Holdingi de halka açmaya hazırlanıyoruz. Halka arzla ilgili SPK'ya izahnamemizi sunduk. Şu anda onay sürecindeyiz.” şeklinde görüş belirtti.

Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayisindeki ürünleri ve yatırımlarıyla dikkati çektiğini vurgulayan Erdoğan, 2024'ün başında halka arz edilen Pasifik Teknoloji'nin, özellikle savunma sanayi teknolojilerinde önemli atılımlar gerçekleştirdiğine değindi.

Erdoğan, insansız helikopter üreticisi Titra Teknolojiyi bünyesine katarak savunma sanayisine güçlü bir giriş yapan Pasifik Teknoloji'nin, kısa süre önce insansız helikopter Alpin için Savunma Sanayi Başkanlığı ile önemli bir sözleşme imzaladığını anımsattı.

Pasifik Teknoloji'nin bağlı ortaklığı Titra'nın 2024 sonu itibarıyla 483 milyon dolar değerlemeye ulaştığını açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu değer üzerinden yatırım girişi oldu. Bu da savunma teknolojilerine yatırım yapmamızın ne kadar doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Bunun gibi yurt içinden ve yurt dışından fon yatırımlarının devam edeceğini öngörüyoruz. Savunma sanayi alanındaki ürünlerimizi geliştirmek ve ihracat potansiyelimizi büyütmek amacıyla küresel ölçekteki havacılık şirketleri ile stratejik işbirliği, ortaklık ve şirket satın alma fırsatlarını değerlendirmeye başladık. Bu doğrultuda döner kanatlı hava araçları, farklı sınıflardaki helikopterler ve ekipmanlarını üreten küresel şirketleri radarımıza aldık.”

Pasifik GYO'nun net aktif değerinin 40 milyar liraya ulaştığını, bu durumun Pasifik GYO'nun gelecek dönemde hak ettiği piyasa değerine ulaşmasını sağlayacağını ifade eden Erdoğan, devam eden projelerinde 353 bin metrekare satılabilir konut, ofis, ticari envantere sahip olduklarını aktardı.