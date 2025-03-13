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Pazaryeri ilçesinde “Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı” bilgilendirme toplantısı düzenlendi haberi
CHP heyeti Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti haberi
Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
Bursa’da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı haberi
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ölümünün yıl dönümünde anıldı haberi
THY, “Turkish Airlines Open” golf turnuvasının bir kez daha isim sponsoru oldu haberi
9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türkiye’ye döndü haberi
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Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar haberi
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Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının yüzde 50 hibeyle desteklenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ser...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının yüzde 50 hibeyle desteklenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için başvuruların 9 Nisan 2025'te sona ereceğini söyledi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri, kırsal kalkınma desteklemelerinin kapsamı, nasıl başvuru yapılacağı, uygun başvuru şartları gibi konularda bilgilendirme yaptı, üreticilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Program kapsamında yeni tesislerin yapımı, yatırımların tamamlanması, mevcut tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyonu, ahır, ağıl yapımı, barınak amaçlı çadır alımı, sera, arıcılık, tarım aletleri gibi projelere yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanıyor.

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