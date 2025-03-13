Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının yüzde 50 hibeyle desteklenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için başvuruların 9 Nisan 2025'te sona ereceğini söyledi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri, kırsal kalkınma desteklemelerinin kapsamı, nasıl başvuru yapılacağı, uygun başvuru şartları gibi konularda bilgilendirme yaptı, üreticilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Program kapsamında yeni tesislerin yapımı, yatırımların tamamlanması, mevcut tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyonu, ahır, ağıl yapımı, barınak amaçlı çadır alımı, sera, arıcılık, tarım aletleri gibi projelere yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanıyor.