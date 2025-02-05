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Tekirdağ’da metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili toplantı yapıldı haberi
Bursa’da telefonda kendisini “polis” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi
Trakya’da gübre bayileri denetimi sürüyor haberi
Şırnaklı öğrenciler Çanakkale’deki şehitlik ve anıtları gezdi haberi
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 8 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de Balkan Halk Oyunları Festivali başladı haberi
Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı’dan şehit ailelerine ziyaret haberi
Balıkesir’de evde çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Pazaryeri’nde kar yağışı etkili oldu haberi
Edirne’de asayiş haberi
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Pazaryeri’nde kar yağışı etkili oldu haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ve bağlı köylerinde kar yağışı etkili oldu. İlçede başlayan kar yağışı nedeniyle sokak ve caddeler karla kaplandı. İlçe merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yağışının, köylerde ise 15 santimetreye ulaştığı öğ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pazaryeri’nde kar yağışı etkili oldu haberi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ve bağlı köylerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede başlayan kar yağışı nedeniyle sokak ve caddeler karla kaplandı.

İlçe merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yağışının, köylerde ise 15 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

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