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Pazaryeri’nde kar yağışı etkili oldu haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ve bağlı köylerinde kar yağışı etkili oldu. İlçede başlayan kar yağışı nedeniyle sokak ve caddeler karla kaplandı. İlçe merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yağışının, köylerde ise 15 santimetreye ulaştığı öğ...