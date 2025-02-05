Pazaryeri’nde kar yağışı etkili oldu haberi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ve bağlı köylerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede başlayan kar yağışı nedeniyle sokak ve caddeler karla kaplandı.
İlçe merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yağışının, köylerde ise 15 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
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