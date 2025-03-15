Pazaryeri’nde orman ve anız yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı haberi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Orman İşletme Şefliği personelleri köylerde vatandaşları orman ve anız yangınlarına karşı uyardı.
Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ve Elmalı Şefliği ekipleri sorumluluk bölgelerindeki köylerde, vatandaşları anız yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Ekipler yeşil alanların korunmasına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirirken, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve yangınların önlenmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin broşür dağıttı.
Kocaeli’den yola çıkan bisikletliler, şehitler anısına Çanakkale’ye pedal çevirecek haberi
İstanbul’da “Kadın İstihdamı ve Ailenin Sosyal Refah Düzeyinin Yükseltilmesi” söyleşisi yapıldı haberi
Edirne’de Roman çeribaşısı Kakava-Hıdrellez Şenlikleri’ne özel şarkı hazırladı haberi