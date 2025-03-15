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Pazaryeri’nde orman ve anız yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı haberi
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Kocaeli’de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi haberi
Gelibolu’da çıkan ev yangını söndürüldü haberi
Edirne Valiliği, Kosova’da iftar programı düzenledi haberi
Çanakkale’de bir ev yandı haberi
Yalova’da ruhsatsız silah operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı haberi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi: haberi
MHP’li Yönter, partisinin Pendik’teki iftar programına katıldı: haberi
Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı haberi
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Pazaryeri’nde orman ve anız yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Orman İşletme Şefliği personelleri köylerde vatandaşları orman ve anız yangınlarına karşı uyardı.Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ve Elmalı Şefliği ekipleri sorumluluk bölgelerindeki köylerde, vatandaşları anız...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pazaryeri’nde orman ve anız yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı haberi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Orman İşletme Şefliği personelleri köylerde vatandaşları orman ve anız yangınlarına karşı uyardı.

Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ve Elmalı Şefliği ekipleri sorumluluk bölgelerindeki köylerde, vatandaşları anız yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler yeşil alanların korunmasına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirirken, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve yangınların önlenmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin broşür dağıttı.

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