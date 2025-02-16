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Pendik’te boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı haberi
Marmara Denizi’ndeki müsilajın azaltılması için ileri biyolojik arıtma tavsiyesi haberi
Türkiye’de tarımsal ve hidrolojik kuraklığın etkisi sürüyor haberi
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı haberi
Tekirdağ’da ilkbahar şap aşılama programı başladı haberi
İğneada açıklarındaki hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü haberi
Bursa’nın engelli ve sahipsiz kedileri 18 yıldır “villa”da yaşıyor haberi
Zeytinburnu’nda sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Beyoğlu’nda uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı haberi
Edirne’de farklı ekim metotlarıyla ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı test ediliyor haberi
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Pendik’te boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı haberi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te boşandığı eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Esenyalı Mahallesi Sinem Sokak'ta M.S. ayrıldığı eşi T.A'yı tartıştıktan sonra bıçakla yaraladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve pol...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Pendik’te boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı haberi

Pendik'te boşandığı eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Esenyalı Mahallesi Sinem Sokak'ta M.S. ayrıldığı eşi T.A'yı tartıştıktan sonra bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücuduna birçok bıçak darbesi alan T.A. ağır yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlıyı olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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