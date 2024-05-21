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Piknik Yapan Vatandaşların Sofrasına Tilki Geldi

Kars Kalesi eteklerinde piknik yapan vatandaşların sofrasına bir tilki de ortak oldu. Karnı doyan tilki piknik alanını terk etti.

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Kars Kalesi eteklerinde piknik yapan vatandaşlar, davetsiz misafir tilkinin karnını doyurdu.
Avlanma becerileri dolayısıyla “kurnaz” ve “uyanık” olarak nitelendirilen kızıl tilkiler, piknikçilerin davetsiz misafiri oldu.
Kars Kalesi eteklerinde Dereiçi mevkisinde piknik yapan vatandaşlar mangal yaktıkları sırada yanlarına bir tilki geldi. Burada piknikçiler tarafında tavukla beslenen tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Tilkiyi besleyen Ahmet Yıldırım, AA muhabirine, arkadaşlarıyla piknik yaptıklarını belirterek, “Piknik yaparken Kars’ta yaygın olarak yaşayan tilki yanımıza yaklaştı. Ben de ilk defa böyle bir şeye şahit oldum. Mangalda pişirmiş olduğumuz tavuktan ve ekmekten kendisine verdik, bir kısmını yedi bir kısmını da ağzında biriktirdi büyük bir ihtimalle yavrularına götürdü.” ifadelerini kullandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kars

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