Quick Finans, yeni sistem çözümlerini devreye aldı haberi

Quick Finans, operasyonel yükünü önemli ölçüde azaltmayı hedeflediği yeni sistem çözümlerini devreye aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmalı satıcılarının kredi başvuru deneyimini hızlandırıp sadeleştirerek, operasyonel yükü azaltacak yeni ekranlarını ve finansman altyapısını kullanıma açtı.

Quick Finans, Set Yazılım'ın finansman şirketleri özelinde yaygın kullanılan “uçtan uca CFS” isimli çözümü ve Maher Holding'in hızlı gelişimine katkı sağlayan Valde Bilişim'in ürünleriyle çalışarak bu dönüşümü gerçekleştirdi.

Yenilenen ve sadeleştirilen “QFİN” kredi başvuru ekranları ile Quick Finans, kolay ve hızlı şekilde kredi başvuru imkanı sunacak. Yeni sistem, anlaşmalı satıcıların zamandan tasarruf ederek, müşterilerin işlemlerini hızla sonuçlandıracak araçlara kavuşmasını ve memnuniyetlerini daha yükseğe taşımayı hedefliyor.

– “Quick Finans olgunlaşma dönemine girdi”

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, uzman ve yetkin kadrolarının özverili çalışmalarının yardımıyla 6 ay gibi kısa bir süre içinde bu projenin tamamlandığını belirtti.

Quick Finans'ın ekonomi yönetimi ve düzenleyici kurumlarca hedeflenen finansal kapsayıcılık ve araç çeşitliliği ilkelerine katkıda bulunacak girişimlerini sürdürdüğüne değinen Karadağ, kuruluş ve gelişim dönemini hızla tamamlayan şirketin olgunlaşma dönemine ulaşmasıyla, Maher Holding içerisindeki stratejik konumunu daha da geliştirdiğine işaret etti.

Karadağ, “Yatırımcı karakteri, vizyoner ve öncü girişimleriyle kuruluşundan itibaren kısa sürede gerçekleştirdiği parlak başarılarla sigorta sektörünün üst sıralarına tırmanan Maher Holding, aynı zamanda bir sigorta grubu içerisinde ilk defa 'Quick Finansal Ekosistemi'ni geliştirdi. Quick Finans da bu güçlü yapı içerisinde finans dinamosu olarak yerini aldı.” değerlendirmesinde bulundu.

Ortaya çıkan ekosistemin gücünü kullanarak, kuruluş vizyonları doğrultusundaki dijital hedeflerinin altyapısını oluşturacaklarını belirten Karadağ, şunları kaydetti:

“Müşteri ve satıcı deneyimini ileriye taşıyacak, geniş yelpazedeki kredi kullandırımı ve farklılaştırılmış yetkinliklerle sahadaki güçlerimizi bir adım daha öne çıkaracak, tüm müşteri ve paydaşlarımıza modern ve esnek bir mimaride tasarlanmış finansal çözüm platformunu geliştirmek amacıyla bu projeyi başlattık. 'Çevik Yönetim' metodolojisiyle yürütülen, satıcı portalı uygulaması Valde ile yenilenen operasyon backoffice ekranları ve muhasebe-finans ERP uygulamaları, Set Yazılım çözümleriyle geliştirildi.”

SET Yazılım Genel Müdürü Ahmet Akşit de uzun yıllardır finansman şirketlerine hizmet veren firmalarının, ürün ve hizmetleriyle Quick Finans'ın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktan gurur duyduğunu, projeyi tarafların işbirliği sayesinde rekor denilebilecek kadar kısa bir süre içerisinde tamamladıklarını aktardı.