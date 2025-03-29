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Ramazan Bayram tatilinde Ayvalık’tan Midilli Adası’na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor haberi

BALIKESİR (AA) - Ramazan Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında kuyruk oluşturdu.Arife gününde hudut kapısı önünde sabah saatlerinde yaşanan turist...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ramazan Bayram tatilinde Ayvalık’tan Midilli Adası’na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor haberi

Ramazan Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında kuyruk oluşturdu.

Arife gününde hudut kapısı önünde sabah saatlerinde yaşanan turist yoğunluğu, Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında karşılıklı seferler düzenleyen feribot firmalarının işletmecilerini sevindirdi.

Bölgedeki otoparklarda da araç yoğunluğu yaşandı.

Tatilinin bir bölümünü Midilli Adası'nda geçirmeyi planlayan oyuncu Bülent Şakrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Midilli'nin güzel bir ada olduğunu ve burada iki gün kalmayı planladığını söyledi.

Bayram tatilini Midilli'de kız kardeşiyle geçireceğini belirten tatilcilerden Gün Çalışlar, Ayvalık ilçesine yakın olan Midilli Adası'nın bu özelliğiyle tercih edildiğini ifade etti.

Ayvalık ile Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi Ali Jale arife günü yoğunluk yaşadıklarını belirterek, “Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla rezervasyonlarımızda büyük bir artış oldu. Ancak geçen sene gibi aşırı bir yoğunluğumuz yok. Bugün yaklaşık 900 kişi Midilli'ye geçecek.” diye konuştu.

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