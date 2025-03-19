“Ramazan ve Ramazaniyyeler” sergisi Süleymaniye’de açıldı haberi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB) tarafından “Ramazan ve Ramazaniyyeler” konulu konferans ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi TYEK Seminer Salonu'nda düzenlenen programda konuşan TYEKB Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, kurum hakkında bilgiler vererek, “TYEK, İslam ve Türk İslam tarihinin, binlerce yıllık geçmişimizin, tarihi ve kültürel coğrafyamızın, dini ilimlerinden matematiğe, astronomiye, fiziğe, coğrafyaya ve botaniğe varıncaya kadar hemen her alanda entelektüel ortak hafızasıdır.” dedi.

Yılmaz, TYEK'in aynı zamanda kadim düşünce tarihinin taşıyıcısı olması hasebiyle de insanlığın temel hafızalarından birisi olduğunun altını çizerek, “Bizim temel görevimiz, bu hafızayı muhafaza etmenin yanında bugüne ve geleceğe taşımaktır. Bunun için de çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermek ve çalışma yapmak durumundayız. Eğer medeniyetimizin ihyası ve inşası bizim için temel mesele ise bunun da merkezini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.

– “Ramazanın bir sevinç, coşku, mutluluk ayı olduğunu bu metinlerden anlıyorum”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Öztoprak da konferansta “Türk Edebiyatında Ramazaniyyeler” başlıklı konuşma yaptı.

Öztoprak, son 7-8 yıldır “Ramazaniyyeler” ile ilgili topladığı malzemeleri bir araya getirmeye çalıştığını söyledi.

Ramazanın Türk kültürü ve medeniyeti içinde çok önemli bir konumda olduğunu dile getiren Öztoprak, “Ramazan, 12 ayın içerisinde neşeyle yaşanan hem Allah'la hem insanla buluşmayı, kardeşliğin, dostluğun ve akrabalığın hatırlandığı, iyiliğin, merhametin yer aldığı bir ay haline gelmiş.” diye konuştu.

Öztoprak, ramazan ayının tarihten bu yana şairlerin kalemine ve edebiyatın çeşitli alanlarına da yansıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Ramazan döneminde ya da ramazandan belki 15-20 gün öncesinde bir kaside yazan şairimiz, mutlaka kasidesinin giriş kısmında ramazan konusunu işleme mecburiyeti hissetmiş ve işlemiş. Ramazan duygularını şiirine koymuş. O arada bir eser yazmayı düşünmüş, o ramazanla ilgili olmuş. Yani bizim şairlerimiz bahar döneminde bir kaside, şiir yazıyorsa, sonbaharda sonbaharı, kışta kışı, ramazanda ramazanı, bayramda bayramı, Kadir gecesinde Kadir gecesini mutlaka anlatmış. Ama bu anlatım 'Ramazan geldi hoş geldi' veya benzeri şekilde sadece bir iki konuyla sınırlı kalmamış. Akla gelebilecek her konuda ramazanla birleşim yapmışlar ve ramazanı orada yansıtmaya çalışmışlar. Ramazanla ilgili bu malzemelerden hareketle, ramazanın bir sevinç, coşku, mutluluk ayı, Cenab-ı Hak'la olduğu gibi kainatla da buluşma ayı olduğunu bu metinlerden anlıyorum.”

“Ramazaniyye” olarak bilinen metinlerden örnekler vererek bir sunum yapan Prof. Dr. Öztoprak, üzerinde tezler yapılmış ramazaniyyeler olduğunu, birden fazla ramazaniyye yazan şairlerin de bulunduğunu, fakat ramazaniyyelerin sayısının tam olarak bilinmediğini aktardı.

– Koleksiyondaki “Sakal-ı Şerif” ziyaret edildi

Konferans akabinde TYEKB koleksiyonlarında bulunan “Oruç”, “Ramazan” ve “Ramazaniyye” temalı yazma eserlerin yer aldığı “Ramazan ve Ramazaniyyeler” sergisinin açılışı yapıldı.

Katılımcılar sergiyi gezerek TYEKB Uzmanı Recep Hisar'dan eserler hakkında bilgi aldı. Ardından koleksiyondaki Hz. Peygamber'in Sakal-ı Şerif'i sergi alanına getirilerek, okunan dualar eşliğinde ziyaret edildi.

Sergide tarihin önemli hattatlarından Yakut el-Müsta'sımi'nin yazdığı Kur'an-ı Kerim ile kurum bünyesindeki çeşitli koleksiyonlardan 19 eser yer alıyor.

Ayrıca ramazaniyyeler, ramazanla ilgili ilahiler, manzumeler, gazeller, orucun faziletleriyle alakalı bazı fıkhi eserlerin yanı sıra Süheyl Ünver'in ramazan kültürüyle alakalı tuttuğu kıymetli 15 defter, Hz. Peygamber'in Ravza-i Şerifi'nden örtüler ve Sakal-ı Şerif , sergide ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

“Ramazan ve Ramazaniyyeler” sergisi, ramazan ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.