RePie Yatırım Holding 3 yılda 5 milyar dolar büyümeyi hedefliyor haberi

RePie Yatırım Holding, yurt içinde ve yurt dışında ilave yatırımlar yapmayı planladığını duyurdu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde başta RePie Portföy olmak üzere Fonmap, RePie GSYO, Doğan Burda, Link Bilgisayar, Colendi Menkul Değerler ve Goldtag gibi şirketlerin yer aldığı ve yaklaşık 700 milyon dolara değere ulaşan RePie Yatırım Holding, hem yurt içinde hem de yurt dışında ilave yatırımlar planlıyor.

Enerji, madencilik, gayrimenkul, ağırlama gibi stratejik büyüme alanlarında ortaya çıkan fırsatları doğru zamanda ve etkili biçimde değerlendirmeyi hedefleyen holding, bu alanlarda daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirecek.

RePie Portföy'ün 10 yılda oluşturduğu ekosistem, bugün itibarıyla çok sayıda şirkete, projeye ve farklı uzmanlıklara sahip geniş bir insan kaynağına ev sahipliği yapıyor. Fintekten mobiliteye, e-ticaretten perakendeye, sağlıktan akıllı şehir teknolojilerine, yenilenebilir enerjiden telekomünikasyona, gayrimenkulden ağırlamaya uzanan bir yelpazede 41 sektörde yatırımı bulunurken, yönettiği portföy büyüklüğü toplam 2,5 milyar dolara ulaştı.

RePie Portföy'ün fonlarının iştirak ettiği şirketlerin yıllık cirosu yaklaşık 3 milyar doları bulurken, toplam çalışan sayısı ise 20 binden fazla kişiyi kapsıyor.

Holdingin temel taşlarından biri olan RePie Portföy, son bir yıl içinde yüzde 74 büyüme başarısı gösterdi. Yönettiği toplam portföy büyüklüğü mart sonu itibarıyla yaklaşık 90 milyar lira seviyesine ulaştı. Toplamda 44 girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF), 36 gayrimenkul yatırım fonu (GYF) ve 16 menkul kıymet yatırım fonu ve yönetimini gerçekleştirdiği 2 emeklilik fonu bulunuyor.

RePie Yatırım Holding'in 7 iştiraki bulunuyor. Bunlardan, bünyesinde 55 yayın bulunduran Türkiye'nin en büyük dergi grubu Doğan Burda, 2024'te satın alındı. RePie Yatırım Holding bu yatırımla, geleneksel medyanın köklü yapısını dijital dünyanın yenilikçi potansiyeliyle birleştirmeyi hedefliyor.

Finans alanında yatırımları yoğunlaşan RePie Yatırım Holding bünyesinde, efektif döviz alım-satım işlemleri alanında faaliyet gösteren Goldtag de yer alıyor.

RePie Portföy'ün girişim ekosistemine yatırım yapma deneyimiyle Ağustos 2024'te hayata geçirilen RePie Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) ise büyüme potansiyeline sahip yenilikçi ve vizyoner şirketlerle inovatif KOBİ'lere yatırım yaparak desteklemeyi hedefliyor.

Bir diğer iştirak olan Colendi Menkul Değerler, aracılık hizmetleri alanında kendine ayrıcalıklı bir yer açtı. Geleneksel bir aracı kurumun yatırımcılara sağladığı tüm hizmetleri sunarken, aynı zamanda entegre finans ve dijitalleşmenin getirdiği tüm fırsatları kullanarak yatırımcılarına pratik ve hızlı bir hizmet sağlıyor. Colendi Menkul Değerler'in yapay zeka entegrasyonu yatırım kararı alma süreçlerini yeni bir seviyeye taşıdı.

Teknoloji temelli iştirakler arasında yer alan Link Bilgisayar, Türkiye'nin köklü yazılım ve teknoloji firmalarından biri olarak işletmelerin dijital dönüşümünde kritik rol oynuyor. 25 yıldır halka açık şekilde faaliyet gösteriyor. Ülke çapında 180'i aşkın bayi ve çözüm ortağı bulunan Link Bilgisayar, kurumsal kaynak planlamasından (ERP) finansal yönetim çözümlerine, insan kaynaklarından e-dönüşüm uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede çözümler sunuyor.

– “Yatırımcılarımıza büyüme odaklı yeni fırsatlar sunmak istiyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, yaklaşık 10 yıl önce, yatırım dünyasında ezber bozan bir adım attıklarını belirtti.

Alternatif yatırımların, geleceğin finansal sisteminin yapı taşlarından biri olacağını gördüklerine değinen Çamlıbel, “Türkiye'de yepyeni bir kategori inşa edilmesine öncülük ettik. 10 yıldır RePie Portföy etrafında inşa ettiğimiz yatırımcı-girişimci ekosistemi, güçlü işbirliklerimiz, hayata geçirdiğimiz ilkler, kazandığımız deneyim ve bize duyulan güvenin sonucu olarak RePie Yatırım Holding doğdu.” ifadelerini kullandı.

Çamlıbel, büyüme alanlarını etkin değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, fırsat gördükleri alanları enerji, madencilik, gayrimenkul, fintek, finans ve ağırlama olarak sıraladı.

Fırsatları doğru stratejilerle yöneterek, yatırımlarını büyük ölçekli dönüşüm projelerine evriltmek istediklerini aktaran Çamlıbel, şunları kaydetti:

“Yıllar içinde oluşturduğumuz güçlü işbirliklerini daha etkin kullanarak, mevcut ekosistem içindeki sinerjileri açığa çıkarmak ve yatırımcılarımıza büyüme odaklı yeni fırsatlar sunmak istiyoruz. Elbette en nihayetinde, yatırımlarımız belli bir olgunluğa ulaştığında, en etkili çıkış stratejilerini hayata geçireceğiz. Bu sayede ekosistemimize yeni yatırım fırsatları sunarken yatırımcılarımıza sürdürülebilir kazanç yaratmak temel önceliğimiz olacak. Güçlü portföyümüz, cesur iş modellerimiz ve sınırları aşan bakış açımızla, Türkiye'de ve küresel pazarda lider bir yatırım grubu olma yolunda ilerlemeye devam ederek RePie Yatırım Holding olarak 3 yıl içinde 5 milyar dolar büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz.”

Çamlıbel, Türkiye'de alternatif yatırım fonları kategorisini başlı başına bir ekosisteme dönüştürdüklerini hatırlatarak, Fonmap ile Türkiye’de bir ilke imza atarak alternatif yatırım fonlarını dijitalleştirdiklerini aktardı.

Alternatif yatırım fonlarının bireysel yatırımcılar da dahil olmak üzere geniş kitlelere ulaşması için Fonmap'i kurduklarını anımsatan Çamlıbel, “Yatırımcılar, Fonmap sayesinde tüm fon yatırımlarını tek bir uygulamadan yönetebiliyor. Dijital bir ekosistem kurmamız sayesinde devreye aldığımız pay devri özelliği ile alternatif yatırım fonlarında likiditeyi sağladık.” değerlendirmesinde bulundu.

Çamlıbel, finansal okuryazarlığı artıran, yatırımcıların kendi finansal geleceklerini güvence altına almada daha donanımlı olmasını sağlayan bir yapı kurduklarını belirterek, “Farklı portföy yönetim şirketlerinin fonlarını yatırımcılarla buluşturan Fonmap, önümüzdeki dönemde fon yatırımı dendiğinde ilk adreslerden biri olmayı hedefliyor.” ifadesini kullandı.