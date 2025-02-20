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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Balıkesir’de yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı haberi
Oyuncu Emin Gümüşkaya’nın cenazesi Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı haberi
Kazdağları’nda kar yağışı etkili oluyor haberi
Sakarya, Kocaeli ve Karabük’te kar yağışı etkili oluyor haberi
Yeşilay Bilecik Şubesi’nden kurum müdürlerine ziyaret haberi
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Sakarya, Kocaeli ve Karabük’te kar yağışı etkili oluyor haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimleri ile Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.Sakarya'nın Kocaeli ilçesine bağlı Kestanepınarı, Çakmaklı, Kirazlı, Şerbetpınarı, Aktaş, Süngüt ve Kızılüzüm...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya, Kocaeli ve Karabük’te kar yağışı etkili oluyor haberi

Sakarya, Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimleri ile Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sakarya'nın Kocaeli ilçesine bağlı Kestanepınarı, Çakmaklı, Kirazlı, Şerbetpınarı, Aktaş, Süngüt ve Kızılüzüm mahalleleri yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi ekipleri, söz konusu bölgelerde kar küreme çalışması yapıyor.

Öte yandan, Kocaali ve Hendek ilçelerini birbirine bağlayan Çam Dağı yolu mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Ormanlık alanlar ve tarım arazilerinin kar altında kaldığı bölgede bazı yerlerde kardelenler görüntülendi.

– Kocaeli

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Otoyolun Derince ve Körfez geçişinde yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca, Körfez, Derince ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ve Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

– Karabük

Karabük'ün yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaza büründü.

Yağış, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Kar

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