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Sakarya’da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü haberi
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IDEX 2025’te TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında mutabakat zaptı imzalandı haberi
Merakı üzerine başladığı kaligrafi sanatında “usta” oldu haberi
Marmara Kariyer Fuarı, “en etkin bölgesel kariyer fuarı” ödülüne layık görüldü haberi
Fatih’te ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1986 lira ceza kesildi haberi
Eğitim Paydaşları ve Sektör Temsilcileri İstanbul Buluşması gerçekleştirildi haberi
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Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2024 yayımlandı haberi
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Sakarya’da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.D-650 kara yolunda seyreden Ömer Lütfi Irmak (82) idaresindeki 64 KK 161 plakalı otomobil, Devebağırtan mevkisinde kontrolden çıkarak bariye...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü haberi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.

D-650 kara yolunda seyreden Ömer Lütfi Irmak (82) idaresindeki 64 KK 161 plakalı otomobil, Devebağırtan mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi Nuran Irmak (77), sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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