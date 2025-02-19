Sakarya’da durdurulan tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi haberi

Sakarya'da durdurulan tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hendek Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Hendek gişelerinde S.C'nin (26) kullandığı tırı durdurdu.
Çekici ve dorsede yapılan aramada, 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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