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Sakarya’da iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 19 kişi adliyede haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.Karaağaç Bulvarı'ndaki bir büfede 30 Mart'ta, iki kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle çıkan kavgayla ilgili gözaltına...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 19 kişi adliyede haberi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karaağaç Bulvarı'ndaki bir büfede 30 Mart'ta, iki kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 19 zanlının Asayiş Şube ve Çocuk Şube müdürlüklerindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 7'si 18 yaşından küçük 19 şüpheli, adliyeye götürüldü.

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