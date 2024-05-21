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Sakarya’da Kadın Girişimciler İçin Yapay Zeka Desteği

Sakarya'da başlatılan "Yapay Zeka Destekli Kadın Girişimciliği Yaygınlaşıyor" projesi ile 8 ay içinde 6 bin kadının yapay zeka destekli girişimcilik eğitimi alması planlanıyor.

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Sakarya’da başlatılan “Yapay Zeka Destekli Kadın Girişimciliği Yaygınlaşıyor” projesi kapsamında 8 ayda 6 bin kadının, yapay zeka destekli girişimcilik eğitimi alması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Genç Gelişim ve Girişim Derneği tarafından hazırlanan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Kızılay Kadın Kolları ortaklığında “Yapay Zeka Destekli Kadın Girişimciliği Yaygınlaşıyor” projesi başlatıldı.

İlk aşamada SUBÜ akademisyenleri tarafından 30 girişimci kadının katıldığı “eğitmen eğitimi” kursunda başarılı olanlar, yapay zeka ile girişimcilik modelleri konusunda eğitim verebilecek.

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Sakarya'da başlatılan "Yapay Zeka Destekli Kadın Girişimciliği Yaygınlaşıyor" projesi ile 8 ay içinde 6 bin kadının yapay zeka destekli girişimcilik eğitimi alması planlanıyor.

Daha sonra eğitimci kadınların kent genelinde 8 ay içinde 6 bin girişimci kadına ulaşması ve eğitimlerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, AA muhabirine, girişimci kadınlara yapay zeka kullanarak kendilerini nasıl geliştirebileceklerini, fikirlerini nasıl hayata geçirebileceklerini ve yapay zeka tekniklerini kullanarak nasıl bir avantaj sağlanabilir konularında uzmanlar tarafından teorik ve uygulamalı bilgiler verildiğini belirterek, “Burada yetişen kadın girişimcilerin, diğer kadın girişimcilerle etkileşime girip onlara da bu teknikleri anlatarak çok daha geniş bir kitleye ulaşarak bunun etkisini artırmaya çalışacağız.” dedi.

Genç Gelişim ve Girişim Derneği Başkanı Mahmut Kılıç da proje kapsamında kadınların girişimlerini yapay zekayla büyüterek güçlenmesini amaçladıklarını anlatarak, bu kapsamda Sakarya genelinde en az 6 bin kadına ulaşarak, kadınların kendi girişimlerini kurma veya var olan girişimlerini yapay zekayla büyütmesini hedeflediklerini belirtti.

“Yapay Zeka Kadın Girişimciliğini de Değiştirdi”

SUBÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Kılıç Kırılmaz, kadın girişimciliğinin son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilgi gördüğünü belirtti.

Yapay zekanın her şeyi değiştirip dönüştürdüğü gibi kadın girişimciliğini de değiştirdiğini söyleyen Kırılmaz, “İnanılmaz fırsatlar var. Yaşadığımız her sorunu fırsata çevirerek, kadınlar olarak yapabileceğimiz çok fazla iş, girişim var. Bu bakış açısıyla kadınlarımıza eğitim veriyoruz.” diye konuştu.

SUBÜ Öğretim Görevlisi eğitmen İlknur Çakar, kadın girişimciliğinin yaygınlaştığını vurgulayarak, “Üniversitemiz adına bu projenin koordinasyonunda görevliyim. Kadınlara dokunabilmenin ne kadar keyif verdiğini bugün bir kez daha yaşadım. Yapay zeka uygulamalarıyla kadın girişimcilerimize nasıl faydalı olabiliriz? Bunları konuştuk.” dedi.

Girişimci uzman fizyoterapist Seda Türkyılmaz da eğitimin kendisi için çok faydalı olduğunu belirterek, “Sağlıkta kalitenin yaygınlaşması adına yapay zekanın da kullanımı oldukça önem kazanmaya başladı. Bu konuda yetkin olmak istiyoruz. O yüzden merakla bekliyoruz. Girişimciliğin anahtarlarını öğrendik diyebilirim. Bununla ilgili hem sözel iletişim hem görsel iletişim kurma yollarını ve markamızı öne çıkarma yollarıyla ilgili teorik bilgileri edindik.” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim alan Bahar Çamaşlı, dijital dünyayı öğrenmenin herkes için çok faydalı olacağını kaydetti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Sakarya
Yapay Zeka

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