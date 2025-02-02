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Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi haberi
Dünya Sulak Alanlar Günü Hersek Lagünü’nde kutlandı haberi
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Sakarya’da küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Altındere Cumhuriyet Mahallesi'nde hayvancılık yapan O.M'nin (53) ahırından farklı günlerde 14 küçükbaş hayvanı ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı haberi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Altındere Cumhuriyet Mahallesi'nde hayvancılık yapan O.M'nin (53) ahırından farklı günlerde 14 küçükbaş hayvanı çalındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ş. (22) ve T.K. (24) tarafından ayrı günlerde çalınan küçükbaş hayvanların, hayvan alım satım ve kesim işiyle uğraşan S.D'ye (24) satıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan H.Ş. ve T.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe “nitelikli hırsızlık” suçundan tutuklandı.

“Suç eşyasını satın alma, kabul etme” suçundan gözaltına alınan S.D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hayvan

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