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Tekirdağ’da 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kırklareli’nde yakalandı haberi
Sakarya’da trafik kazaları KGYS kameralarında haberi
Opel’den Kadınlar Günü’nde “eşitlik ve çeşitlilik” mesajı haberi
EY, Girişimci Kadın Liderler Programı ile farkındalık ödülü aldı haberi
Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çalışanlarıyla kutladı haberi
İstanbul’da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne ceza haberi
Maltepe’de trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi haberi
Kadın bahriyeliler, TCG Nusret Gemisi ile Çanakkale Boğazı’ndaki seyir faaliyetine katıldı haberi
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Sakarya’da trafik kazaları KGYS kameralarında haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen 4 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Turan Caddesi'nde bir otomobilin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da trafik kazaları KGYS kameralarında haberi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen 4 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Turan Caddesi'nde bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarpması yer aldı. Kayıtlarda, kızın yerden kalktıktan sonra otomobilin uzaklaştığı, o sırada bölgede bulunan sağlık görevlilerinin çocuğun yanına geldiği görüldü.

Sedat Kirtetepe Caddesi'ndeki dönel kavşakta ise ıslak zeminde iki otomobilin çarpışması ve araçlardan birinin savrulması kayıt altına alındı.

Mithatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde otomobille hafif ticari aracın çarpışması kaydedildi.

Adnan Menderes Caddesi'nden Yeni Bosna Caddesi'ne dönmeye çalışan otomobilin karlı zeminde kayarak, refüjdeki ağaca çarpması kayıt altına alındı.

Görüntülerin sonunda, “Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi.” ifadesine yer verildi.

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