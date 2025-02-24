Sakarya’da “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” çalıştayı düzenleniyor haberi

Sakarya, “Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” odak grup çalıştayına ev sahipliği yapıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Tijen İğci, Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, AB fonlarıyla ulaştırma alanında yapılanlara dair bilgi verdi.

AB-Türkiye Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) imkanı kapsamında 2007'den bu yana ulaştırma alanında büyük projelere imza attıklarını anlatan İğci, “Bu yolculuk daha ziyade demir yolu yatırımlarıyla başladı. Teknik destek projeleriyle IPA-1 döneminde beslendi, ulusal katkı hariç olmak üzere 497 milyon avroluk AB fonunu yönettik, ulusal katkıyı da katarsak bu yaklaşık 800 milyon avro oldu.” diye konuştu.

İğci, bu dönemde üç büyük demir yolu projesini hayata geçirdiklerinden bahsederek, IPA 2 döneminde tahsis edilen 346,1 milyon avroluk AB fonunun çok önemli kısmını harcadıklarını ve ulusal katkıyla bunun yaklaşık 740 milyon avroya tekabül ettiğini aktardı.

Tedarik projeleri kapsamına elektrikli otobüsü entegre ederek proje havuzunu biraz daha çeşitlendirmeye çalıştıklarına değinen İğci, şöyle devam etti:

“Son dönemde her ne kadar iklim değişikliği alanında birtakım dalgalanmalar olsa da artık kaçınılmaz olarak nihai hedef, emisyon azaltımı ve net sıfır emisyona ulaşmak. Dolayısıyla AB fonuyla desteklediğimiz ya da bakanlığımızın ulusal kaynaklarıyla, uluslararası finans kuruluşlarının destekleriyle hayata geçirdiği projeler olsun hepsi bu amaca hizmet ediyor.”

– “Kapsayıcı ve somut yol haritasını da ortaya koyacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji ve Geliştirme Başkanlığı Hareketlilik Yönetimi ve Erişilebilir Ulaşım Daire Başkanı Musa Yazıcı, ülkenin “2053 Net Sıfır Emisyon” hedefine ulaşmasına öncülük edecek kapsamlı yol haritasını oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yazıcı, Türkiye'nin, Ekim 2021'de Paris Antlaşması'nı imzalayarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım attığını dile getirerek, dünyada karbon salımının önemli kısmının sorumlusu olan ulaştırma sektörünün Türkiye'de yüzde 16,2'lik payla ikinci sırada olduğuna işaret etti.

Eylül 2024'te Türkiye Cumhuriyeti ve AB mali işbirliğiyle finanse edilen Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası projesine başladıklarını anımsatan Yazıcı, “Emisyonları sıfıra indirmenin etkili çerçevesini oluştururken aynı zamanda kapsayıcı ve somut yol haritasını da ortaya koyacağız. Yine uygulayıcılar ve destekleyiciler için emisyon modeli ortaya koyacağız.” diye konuştu.

Yazıcı, kara yolları taşımacılığından demir yolu taşımacılığına teşvik eden yatırımlarda, 13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağının, 12 ilde 434 kilometrelik metro yatırımlarının, ekolojik köprülerin, sürdürülebilir hava yakıtı politikasının, yeşil denizcilik projelerinin, elektrikli milli tren setinin, elektrikli araç şarj altyapısına yönelik planlamaların çevre dostu yaklaşımlarının örnekleri arasında olduğuna dikkati çekerek, 9 ilde destekledikleri 18,5 milyon avro civarındaki sürdürülebilir kentsel hareketlilik planıyla kentlerin daha yaşanılabilir ve çevre dostu hale getirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

“Karbon ayak izini hesaplayan ilk bakanlık olduk. Sadece Marmaray projemizde 62 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladık.” diyen Yazıcı, azaltılan karbon emisyonlarını uluslararası piyasalarda değerlendirerek krediye dönüştüreceklerini ve daha sonraki sürdürülebilir ulaştırma kaynakları için finansal kaynak yaratacaklarını anlattı.

AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektör Yöneticisi Göktuğ Kara da ulaşım yükünün demir yollarına kaydırılmasının önemli stratejik alanlardan biri olacağını belirterek, Türkiye'nin özellikle yenilenebilir enerjide önemli avantajlara sahip olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından sunumlar yapıldı, grup çalışmalarıyla kent içi ulaşım, demir yolu ve kara yolu oturumları gerçekleştirildi.

Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştay, yarın gerçekleştirilecek 3 oturumla sona erecek.