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GÜNCELLEME – Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kar yağışına ilişkin AKOM’da açıklama: haberi
Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi
Kocaeli’de şarampole devrilen jandarma aracındaki 2 personel yaralandı haberi
Bilecik’te kar etkili oluyor haberi
Çanakkale’de sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor haberi
FSMVÜ Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı haberi
Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca’ya tam donanımlı spor salonu yapılacak haberi
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Sancaktepe’de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi haberi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de karlı zeminde kayan otomobil, yol üzerindeki çocuğu önüne katarak sürükledi. Mevlana Mahallesi Vekil Sokak'ta bir otomobil, yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzer...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sancaktepe’de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi haberi

Sancaktepe'de karlı zeminde kayan otomobil, yol üzerindeki çocuğu önüne katarak sürükledi.

Mevlana Mahallesi Vekil Sokak'ta bir otomobil, yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaymaya başladı.

O sırada yol üzerinde bulunan çocuğu önüne katarak sürükleyen otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Ailesi tarafından yerden kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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