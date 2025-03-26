Sandıklardan çıkan el dokuması kilim ve halılar dünya pazarına açılıyor haberi

MİNE YILDIRIM – Anadolu'da yıllardır sandıklarda saklanan el dokuması halı ve kilimler, Sakarya üzerinden yurt dışına gönderiliyor.

Sakarya'da yaşayan 43 yaşındaki işletmeci Uğur Özdemir, yaklaşık 10 yıl önce İsviçre'den memleketine döndü.

Özdemir, yurt dışında el dokuması ürünlere verilen değerden hareketle bu alana yönelmeye karar verdi.

Anadolu'nun farklı yerlerinde sandıklarda saklanan halı ve kilimleri temin eden Özdemir, bakımlarını yaptırarak yurt dışındaki tüketicilerle buluşturuyor.

El emeği göz nuru kilim ve halılar Özdemir'in Sapanca ilçesindeki dükkanına getirilerek, çevrim içi satışla iç piyasanın yanı sıra ağırlıklı olarak ABD, Kanada, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor.

– “Anadolu'yu karış karış gezerek el dokuması kilim ve halıları topluyoruz”

Uğur Özdemir, AA muhabirine, yurt dışında el dokuması ürünlere verilen değerden etkilenerek sektöre girdiğini söyledi.

Anadolu'yu karış karış gezerek el dokuması kilim ve halıları topladığını dile getiren Özdemir, “Anadolu kilimlerini öğrendik ve tanıdık. Sonrasında da bu ürünleri nasıl pazarlayabileceğimizi öğrendik. Ardından da her şey sırasıyla gelmeye başladı.” dedi.

Özdemir, sandıklardan çıkan kilim ve halıların Aksaray'da yıkama, tamir ve bakım işlemlerinden geçirildikten sonra satış için mağazaya getirildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

“Geçmişte insanlar bunları kızlarına, yeğenlerine, aile bireylerine dokumuş, çeyizlik dediğimiz ürünler. Bunlar dokunuyor ve sandıklarda muhafaza ediliyor. Biz aslında bir anlamda sıfır ürün, kullanılmamış ürün satıyoruz. Bu ürünlerin dokuması yaklaşık 80 yıl önce yapılmış. Dolayısıyla da bu ürünleri bu kadar kaliteli yapan da bu. Biz kendi bünyemizde de bazı ürünlerin saçaklarını, bakımlarını, zincirleme işlemlerini yapıyoruz. Bu da ürünlerin uzun yıllar boyunca sağlıklı şekilde kullanılmasını sağlıyor.”

Çevrim içi satış ve sosyal medya üzerinden kilim ve halıları yurt dışındaki tüketicilerle buluşturduğunu aktaran Özdemir, ürünlerin ilgi gördüğünü kaydetti.

Özdemir, bölgelerin ve yörelerin kendine has motifleri olduğundan bahsederek, “Bazen artık hangi kilimi göreceğiz ki yani bütün kilimleri görüyoruz, biliyoruz dediğimiz halde bizi şaşırtan ve kendine hayran bırakan birçok ürüne şahit oluyoruz. Bu da Anadolu'nun ne kadar renkli kültüre sahip olduğunu göstermekte.” dedi.

Dokumacılığın giderek azaldığına, makine dokuması ürünlerin arttığına dikkati çeken Özdemir, el dokumacılığın yok olmaması için bu kültüre sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Özdemir, kilim ve halıların tamamen doğal malzemelerden yapıldığını anlatarak, “Bin yıldan beri kullandığımız ürünler bunlar. Neden eski insanlar daha sağlıklı ve uzun ömürlü yaşamışlar çünkü bunların hepsi doğal ürün. Koyun yününden elde edilen halı ve kilimler. Günümüzde insanlar daha modern ürünler peşinde koşuyorlar ama malzeme olarak içerisinde ne olduğundan haberimiz yok. Dolayısıyla biz el eğirmesi iplerin ve el dokuması halı ve kilimlerin kullanılmasından yanayız.” ifadelerini kullandı.