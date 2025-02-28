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Selimiye Camisi’ne “Hoş geldin on bir ayın sultanı” yazılı mahya asıldı haberi

EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi minarelerine takılan "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya ışıklandırıldı.Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü.Genel Müdürlüğün İstanbul&...