Sındırgı’da Galatasaray taraftarları iftar verdi haberi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Galatasaray taraftarları, geleneksel 4. iftar programında buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftara yaklaşık 1500 kişi katıldı.

Diğer diğer takım taraftarlarının da davet edildiği iftara Sındırgı Belediyesi de destek verdi.

Programa, İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, farklı takımların taraftarları da katıldı.