Şişli’de kız arkadaşını öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu haberi

Şişli'de kız arkadaşını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli ağır yaralandı.
Dolapdere Caddesi'nde şüpheli İ.A. (30) henüz belirlenemeyen nedenle kız arkadaşı S.G.'yi (45) silahla vurdu.
Şüpheli İ.A. aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
S.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İ.A'yı hastaneye kaldırdı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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