ŞOK Marketler’den ramazana özel indirim kampanyası haberi

ŞOK Marketler, indirim kampanyası kapsamında, ramazan ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü 2024 mart fiyatlarıyla satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, mart ayı boyunca 100 temel ihtiyaç ürününde düzenlediği kampanyayla bütçelere destek oluyor.

Kampanya kapsamında ŞOK Marketler, 31 Mart'a kadar 100 ürünü, geçen yılın mart ayı fiyatlarıyla satışa sunuyor. Zeytin, kaşar peyniri, mercimek, kuru fasulye ve zeytinyağı gibi temel gıda ve çamaşır suyu gibi hijyen ürünleri, bu kapsamda geçen yılın fiyatlarıyla raflarda yer alıyor. Kampanyaya dahil tüm ürünler ise şirketin internet sitesinde incelenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, ramazanın birlik ve dayanışma ayı olduğunu, 100 temel ihtiyaç ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunarak müşterilerin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Demirel, “Paylaştıkça bereketin arttığına inandığımız bu kıymetli ayda, her zaman olduğu gibi ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ramazanın ülkemize ve milletimize huzur getirmesini temenni ederiz.” ifadelerini kullandı.