STM, “O Gün Bugün” video serisini başlattı haberi

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türkiye'nin askeri denizcilik alanındaki yerlileştirme hamlelerini konu alan “O Gün Bugün” adlı video serisini başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayisi şirketlerinden STM, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, askeri deniz platformu alanında bugüne kadar çok sayıda önemli başarıya imza attı.

Türk savunma sanayisinde, cirosuna göre en fazla alt yüklenici ve KOBİ kullanan firma konumundaki STM, ekosistemiyle “Mavi Vatan”da pek çok kritik sistemin millileştirilmesi ve yerlileştirmesine imkan sağladı.

Askeri gemi inşa sanayisinde tedarikçileriyle kritik sistemlerde dışa bağımlılığı sona erdiren STM, bu başarı hikayelerini “O Gün Bugün” adlı video serisinde bir araya getiriyor.

Çevrim içi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube'da yayınlanan seri, MİLGEM Projesinin başlangıcından itibaren STM ile çalışarak mühendislik desteği ve danışmanlıkla kapasitelerini geliştiren alt yüklenici firmaların temsilcileriyle yapılan röportajlardan oluşuyor. Her videoda, Türkiye'de ilk kez üretilen kritik alt sistemlerin geliştirilme sürecine ve yerlileştirme başarılarına yer veriliyor.

İlk videosu yayınlanan serinin sonraki bölümleri, her iki haftada bir STM'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

– “300'den fazla sistem sağlayıcıyla işbirliği gerçekleştirdik”

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, milli mühendislik kabiliyetleriyle Türkiye'nin caydırıcı gücünü artırırken, yerelde geliştirdikleri tecrübeyi dost ve kardeş ülkelere ihraç etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Güleryüz, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın ortaya koyduğu vizyon ve kararlı tutumla hayata geçen, ülkemizin milli savaş gemisi projesi MİLGEM ile adım attığımız yerlileştirme çalışmalarımız, başladığımız günden bugüne Mavi Vatan'da pek çok kritik sistemin millileştirilmesi ve yerlileştirmesine imkan sağladı. MİLGEM'in ilk gemisinde yüzde 15 civarındaki yerlilik oranını, ana yüklenicisi olduğumuz 5. Gemi, ilk milli fırkateynimiz TCG İSTANBUL'da yüzde 80'e taşıdık.” ifadelerini kullandı.

Bugüne dek yurt içi ve dışında, yürüttükleri askeri deniz platformu inşa ve modernizasyon projelerinde, 300'den fazla sistem sağlayıcı ve 400'ü aşkın inşa malzemesi üreticiyle işbirliği gerçekleştirdiklerini kaydeden Güleryüz, yerli firmalarla geliştirdikleri çözümleri yurt dışına taşıyarak, onların büyümelerine ve ihracat yapmalarına aracı olduklarını da bildirdi.

Güleryüz, STM olarak imza attıkları bu başarıların tümünün, güçlü bir iş ekosistemiyle mümkün olabildiğine işaret ederek, “Bu milli başarıların arkasında, her biri azim dolu hikayeler ve sessiz kahramanlar yatıyor. Bu hikayeleri sizler için, 'O Gün Bugün' video serimizde bir araya getiriyoruz. Bugüne kadar milli ve ihracat projelerimizde ortağımız tüm tedarikçilerimize teşekkür ediyor, milli başarılarımızı anlattığımız bu video serisi için keyifli seyirler diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.