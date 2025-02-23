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Kırklareli’nde Osmanlı dönemine ait mezarların bilgilerine QR kod ile ulaşılabilecek haberi
Geri dönüşüm malzemeleri kadınların ellerinde çeşitli ürünlere dönüşüyor haberi
Bursa’da bir evde kaçak ve sahte içki ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da camilerde ramazan öncesi temizlik yapıldı haberi
Otomotiv sektörünün “itici gücü” tedarik sanayisinde 16 milyar dolara yakın ihracat hedefi haberi
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Süleymanpaşa Cemevi açıldı haberi
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Süleymanpaşa Cemevi açıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Süleymanpaşa Cemevi hizmete açıldı.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çiftlikönü Mahallesi'nde düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin, ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Süleymanpaşa Cemevi açıldı haberi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Süleymanpaşa Cemevi hizmete açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çiftlikönü Mahallesi'nde düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin en güzel örneklerinden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cemevlerinin sadece ibadet edilen yerler olmadığını ifade eden Yüceer, şunları kaydetti:

“Cemevleri, dayanışmanın, kardeşliğin, paylaşmanın, birlik olmanın mekanlarıdır. İnsan insana emanettir, gönül gönüle bağlıdır. İşte bugün, burada hep birlikte, bu güzel mekanın açılışını yaparak, Tekirdağ’da dayanışmamızı, birlikteliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Biz, farklılıkları bir ayrışma veya düşmanlık sebebi değil, birer zenginlik olarak gören bir anlayışla hareket ediyoruz. Farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bu topraklarda hoşgörüyü, kardeşliği, barışı, dayanışmayı, eşitliği, adaleti ön planda tutuyoruz. İşte bu cemevinin açılışı, bu anlayışın bir yansımasıdır.”

Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek de cemevinin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve Yeni Yol Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da açılışta konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Dede Mesut Yıldırım'ın yaptırdığı dua sonrasında cemevinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından, katılımcılar cemevini gezerek bilgi aldı.

Cemevi
Tekirdağ

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