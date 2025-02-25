Sultanbeyli’de çocukların isteği üzerine sokaktaki karları temizlemeyen belediye personeli ödüllendirildi haberi

Sultanbeyli'de çocukların isteği üzerine kar topu oynadıkları sokağa girmeyen kar küreme aracının şoförü, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

Sultanbeyli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Necip Fazıl Mahallesi'nde bir grup çocuk, kar küreme aracının şoförü Dursun Yücel'den, oynadıkları sokaktaki karlara dokunmaması ricasında bulundu.

Yücel'in çocukları kırmadığı anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Belediye Başkanı Ali Tombaş da Dursun Yücel'i, makamında ağırlayıp tebrik ederek, takdir beratı ve Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Tombaş görüntüyü izlerken, hem duygulandığını hem de gururlandığını ifade etti.

Çocukları kırmayan personeli ödüllendiren Tombaş, “Bu örnek davranışından ötürü kendisini tebrik etmek ve de ödüllendirmek istedik. Bu vesileyle ilk günden itibaren sahada çalışan tüm personellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.” açıklamasını yaptı.

Tombaş, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması ve vatandaşların sorun yaşamaması için tüm ekiplerin 7 gün 24 saat esasıyla sahada çalıştıklarını da hatırlattı.

Belediye personeli Dursun Yücel ise ödüllendirilmesine neden olan olayın sosyal medyada bu kadar çok yayılacağını tahmin etmediğini belirtti.

Sokağa girmek üzereyken kendisine doğru gelen çocukların niyetini anladığını vurgulayan Yücel, “Video kaydını açtım ki olur da vatandaşlardan şikayet giderse çocuklar rica ettiği için o sokağa girmediğimi amirlerime izah edeyim. Onları görünce kendi çocukluğumu gördüm. Onun için kıramadım çocukları, sokağa girmedim.” ifadelerini kullandı.