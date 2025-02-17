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Beylikdüzü’nde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada haberi
Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale’de başladı haberi
İl Başkanı Talus’tan “Büyük Kongre’ye Kocaeli’den 5 bin kişiyle katılacağız” açıklaması haberi
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk’ten kongre açıklaması haberi
Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü haberi
Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında “aile” teması işlenecek haberi
Beyoğlu’nda restoranda çıkan yangın söndürüldü haberi
Sultangazi’de evi kurşunlayan 6 şüpheli yakalandı haberi
Sapanca’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
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Sultangazi’de evi kurşunlayan 6 şüpheli yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir eve silahla ateş edip kaçan 6 zanlı gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9 Şubat'ta Yunus Emre Mahallesi 1390 Sokak'taki evin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yapıldı.Evin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sultangazi’de evi kurşunlayan 6 şüpheli yakalandı haberi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir eve silahla ateş edip kaçan 6 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9 Şubat'ta Yunus Emre Mahallesi 1390 Sokak'taki evin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Evin pencerelerine 4 merminin isabet ettiğini belirleyen ekipler, çevrede yapılan incelemede 10 boş kovan buldu.

Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin araçla gelerek eve silahla ateş ettikleri anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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