Sultangazi’de evi kurşunlayan 6 şüpheli yakalandı haberi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir eve silahla ateş edip kaçan 6 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9 Şubat'ta Yunus Emre Mahallesi 1390 Sokak'taki evin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yapıldı.
Evin pencerelerine 4 merminin isabet ettiğini belirleyen ekipler, çevrede yapılan incelemede 10 boş kovan buldu.
Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan şüphelilerin araçla gelerek eve silahla ateş ettikleri anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sokağa bırakmaya kıyamadığı 18 kedisinin mutluluğu için müstakil eve taşındı haberi
İstanbul’da TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi
Trakya’da AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara “8. Olağan Büyük Kongre” daveti haberi